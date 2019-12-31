Путин поздравил жителей России с Новым годом

Президент России Владимир Путин обратился к жителям страны с новогодним поздравлением. Глава государства в своей речи напомнил о ценностях, единстве и важности семьи в жизни каждого.

«Совсем скоро наступит 2020 год. Мы с вами на пороге уже третьего десятилетия XXI века. Мы живем в бурное, динамичное, противоречивое время, но мы можем и должны сделать все, чтобы Россия успешно развивалась, чтобы все в нашей жизни менялось только к лучшему. Сейчас мы с волнением ждем боя курантов, верим и надеемся, что все загаданное непременно сбудется», — обратился президент к жителям России.

Он подчеркнул, что личные планы каждого неотделимы от России. От усилий и вклада любого жителя страны зависит ее настоящее и будущее, будущее наших детей.

«Наше единство — основа достижения любых самых высоких целей. Эти ценности нам передали наши предки — героическое, несгибаемое поколение победителей. В наступающем году мы будем отмечать 75 лет Победы в Великой Отечественной войне», — напомнил президент.

Путин отметил, что к встрече Нового года жители России готовятся заранее и, несмотря на множество дел, главным считают теплоту человеческих отношений и дружеского общения. Стремятся сделать для других что-то важное, полезное, помочь тем, кто нуждается в поддержке, порадовать их подарками и вниманием.



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«Светлые новогодние чувства, чудесные впечатления живут в нас с детства и возвращаются каждый Новый год, когда мы обнимаем своих любимых, наших родителей, готовим сюрпризы для детей и внуков, вместе с ними наряжаем елку, достаем фигурки из картона, шары и стеклянные гирлянды. Эти порой старые, но любимые семейные игрушки дарят свое тепло уже младшим поколениям», — сказал президент.

Путин пожелал счастья взаимопонимания, преодоления трудностей, сплочения поколений. «Пусть родители будут здоровы и всегда чувствуют ваше внимание, а каждый ребенок знает, что он самый любимый. Друзья! Новый год уже у дверей. Пожелаем друг другу и нашей Родине мира, благополучия и процветания», — резюмировал глава государства.

Первыми новогоднее обращение президента увидели жители Анадыря и Петропавловска-Камчатского. Там новый год наступил в 15.00 по московскому времени.







