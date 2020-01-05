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Современные гадания: пять индустриальных способов

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Время перед Рождеством всегда считалось магическим и активно использовалось для гаданий на будущее. Современные девушки и парни тоже хотят знать свою судьбу, но бросать валенки или расшифровывать лай собак в условиях города, как минимум, неэффективно. Парапсихологи рассказали, как можно погадать на любовь с помощью распространенных современных «инструментов».

Самое подходящее время для гаданий — Рождество и Крещение. Еще в древние времена именно в это время было принято заглядывать в будущее и гадать на суженного. Девушки собирались группами и ворожили: выстраивали зеркальные коридоры и пытались разглядеть будущего суженного в миске с водой. Кидали через забор валенок, спрашивали имена прохожих и т. д. 

Сейчас молодежь больше интересует материальная сторона жизни и все чаще гадают на финансы, бизнес, карьеру. При этом появились и новые способы гаданий и предсказаний, более подходящие для индустриальной среды. 

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Доверять ли таким гаданиям, особенно, самостоятельным — вопрос весьма спорный. Гадалки со стажем относят это, скорее, к развлечениям и баловству. Но вероятность получения верного предсказания все же не отрицают. «В компании подруг можно погадать на картах, на кофейной гуще, с помощью телефона или компьютера. Это весело...», — сказала таролог и парапсихолог Саона, добавив, что такие гадания не нанесут вреда и в определенные периоды могут быть эффективны.

Именно в период святок — с 6 по 19 января судьба сама готова дать знак, говорит Соана, поэтому если и испытывать судьбу, гадая на телефоне и компьютере, то именно в этот период. 

Самый распространенный способ получения ответов — онлайн-гадания. На Sibnet.ru есть несколько вариантов гаданий на любой вкус. Этот вариант очень простой и не требует каких-либо навыков и знаний, и даже трактовка результатов подробно расписана.

Гадание на мужчину по звонку

Есть интересное гадание на замужество, которое можно попробовать в компании незамужних подруг.

«Для этого возьмите в руки телефоны, сосредоточьтесь на желании познакомиться со своей судьбой и наберите номер телефона, генерируя цифры наугад, как вам подсказывает сердце. Если вам ответит мужчина, спросите, как его зовут – это будет имя вашего будущего жениха. Если ответит женщина – останетесь в девках», — описала гадание Саона.

Если ответит ребенок, то возможны препятствия на пути к цели. А если номер недоступен, надо пробовать еще раз. Гадать подобным образом могут и мужчины, соответственно, спрашивая имя женщин. Гадание довольно рисковое, но этим оно и интересно. Как знать, может, по иронии судьбы ответивший решит перезвонить? 

Будущее по контактам в смартфоне

Надо открыть список контактов в смартфоне и с закрытыми глазами выбрать номер телефона. Сложите все цифры выбранного номера, например, номер 989-800-80-18 = 9+8+9+8+0+0++8+0+1+8 = 51 = 5+1 = 6. «Цифра 6 ключ к ответу на ваш вопрос», — предложила гадание парапсихолог Наталья Малышева.

Значение цифр:

1 — удача во всех начинаниях
2 — компромисс, нужно научится договариваться, поиск новых партнеров, контактов
3 — изучите свой вопрос с разных сторон, разгадка не там, где вы ищите
4 — вы жертва обстоятельств, не пытайтесь изменить ситуацию, примите все как есть, наберитесь терпения, все идет по плану
5 — положительный исход, все под контролем
6 — придется потрудится, погрузитесь с головой в рабочий процесс, спросите совета у родственников
7 — интуиция вам подскажет правильное решение, слушайте только свое сердце
8 — возможен компромисс, финансовая прибыль, будь осторожен
9 — включай мозги, «семь раз отмерь — один раз отрежь», думай, что говоришь и делаешь.

Гадание на суженого в чате

«Проснувшись утром, не вставая с постели зайдите в чат, например, с подружкой. Задайте вопрос: "Напишите, не задумываясь мужское-женское имя?" Первый прилетевший ответ и укажет на то, как будут звать будущего мужа или жену. Если имя повторится более трех раз, то это имя судьбоносно», — описала еще один способ Малышева.

Будущее по ответу абонента

Надо набрать наугад номер телефона и послушать, что ответят. «Да» — год будет полон свершений, все планы реализуются, трудности обойдут стороной. «Алло» — глобальных изменений не ждите, но иногда стабильность лучше, чем круговорот событий.

«Слушаю» — все события этого года будут зависеть только от вас. Приложите максимум усилий — получите хороший результат. Трубку никто не взял — много неопределенностей, будущее закрыто. Занято — на пути будут трудности и препятствия

Вне зоны доступа или выключен — год будет полон завистников, врагов и недоброжелателей. А если абонент сам перезвонил позже — придется просить помощи и положиться на поддержку друзей и родственников.

Гадание в подъезде и лифте

В рождественскую ночь принято ходить в гости. Народ празднует и перемещается из дома в дом, из квартиры в квартиру. Самое время погадать на лифте.

«Поднимитесь на средний этаж дома, загадайте желание или задайте вопрос, ответ на который будет "да" или "нет". Если лифт поднимается вверх, то желание сбудется и ответ "да". Если лифт опускается, то желанию не суждено исполниться и ответ "нет". Лифт стоит на месте более 10 минут — все зависит от вас», — предложила еще одно гадание парапсихолог.

Также подскажет ответ номер квартиры. В лифте надо задать вопрос, закрыть глаза и нажать наугад кнопку этажа. Поднявшись на выбранный интуитивно этаж, надо открыть глаза. Номер квартиры, который увидишь и будет ответом. Если номер неоднозначный, то но нужно сложить все цифры и посмотреть ответы, описанные выше в гадании по номеру телефону.

«Все эти способы гаданий, конечно, несерьезные. Но вера творит чудеса. И порой даже самые смешные подсказки вселенной оказываются судьбоносными», — резюмировала собеседница.

Фото: © Sibnet.ru
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great_america

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ERMOL33

Народ вы видите какую вам дичь несут! Сначала делают всё что бы народ обнищал,(увеличивают ндс, повышают...

ifhbrjd

Сейчас счетоводы из росстата поправят цифири и снова будут рапортовать об успехах.