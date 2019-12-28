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Новосибирцы скупили перед Новым годом дуриан и рамбутан

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: _e.t / CC BY-SA 2.0

Экзотические фрукты из Вьетнама и Таиланда килограммами привозят в Новосибирск, жители активно покупают рамбутан, дуриан и драконий фрукт для новогоднего стола.

Объем экзотических фруктов, поступивших в декабре через Толмачево, составил порядка одной тонны, ориентировочно по 200-250 килограммов в неделю, сообщила Sibnet.ru пресс-служба Управления Россельхознадзора по Новосибирской области. Основные страны поставщики — Тайланд, Вьетнам, Китай.

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«Это папайя, пассифлора (гранадилла), питахойа, рамбутан, помело, тамаринд, ява яблоко, авокадо, ананас, гуава, джекфрут (плод хлебного дерева), дуриан, карабмола, киви, корень лотоса, корень галанга, корень ревня, лимонное сорго, листья банана, листья лайма, личи, лонган, манго, маракуйя», — говорится в сообщении.

Дуриан, например, очень вонючий фрукт с мягкой мякотью, который решаются попробовать не все туристы. Вкус фрукта может напоминать одновременно орехи, сыр, заварной крем, сочетание банана, манго, ананаса и папайи, ваниль, смесь мороженого, лука, клубники и хурмы.

Питахойа — знаменитый драконий фрукт. У него розовая твердая кожура и нежная белая мякоть с черными точками.  Гранадилла или пассифлора — сладкие плоды лианы.

Кроме перечисленных, в магазинах Новосибирска продают еще кумкват и физалис, сообщил представитель торговой сети «Пятёрочка».

Таиланд и Вьетнам — самые популярные страны среди новосибирцев. Одни из их преимуществ кроме моря и природы, является обилие фруктов, которым сибиряки обделены на Родине.

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Зима #Новый год #Продукты
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Топ комментариев

pilot995

Освобождение от народонаселения территории- главная задача нынешней власти, и она успешно выполняется.

Иркут 69

Смело. Думаю не ошибусь, если предположу что новогодние поздравления (положительные эмоции) совсем не...

WSG0600-164-164

Заодно и пенсионеров проредят, полным отсутствием медобслуживания, не зря сокращения.

serh152

Наконец у кого то дошло, а другие все как в гипнозе

sergei2805

не хочу эту рожу больше видеть. праздник себе портить