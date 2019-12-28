Ритуалы и подарки: как устроить магический Новый год

Салаты порезаны, елка наряжена, все уселись за новогодний стол, куранты, звон бокалов... а что делать дальше? Существует много добрых развлечений и ритуалов, которые сделают праздник по-настоящему волшебным, помогут поверить в чудеса и оставят только положительные эмоции.

Застольный квест предсказаний

Всем знакома традиция сжигания бумажки с желанием и распитие шампанского с пеплом. И те, кто не раз проходил через этот «обряд», вряд ли верят в его силу. Да и просто повторять его из года в год неинтересно. Но чуда все равно хочется. И его можно подарить — себе и гостям. Благодаря несложным «магическим» сценариям те, кто не верят, просто повеселятся, а суеверные получат надежду.

Очень простой, но в то же время приятный сюрприз для гостей — поиск новогодних пожеланий. Для организации такого квеста нужно написать предсказания на грядущий год. Они могут быть трогательными («Если вы будете терпимы и щедры, вам всегда будет светить звезда удачи»), шуточными («Как только вы обнаружите дырку в кармане пальто, знайте — пришло время экономить»), деловыми («Вас ждет много важных встреч, которые повлияют на ваши достижения в работе») и другие.

Когда предсказания написаны, нужно придумать, куда их разложить. Это нужно сделать до рассадки гостей. Удобные варианты — положить бумажки под тарелки или салфетки на столе, прикрепить под стулья или уложить в бокалы.

Атмосфера. Очень важной составляющей успешной вечеринки — ее атмосфера. По словам режиссера театрализованных представлений Ирины Беляевой, атмосферу проще всего создать с помощью света и звука. «Дома лучше сделать свет немного приглушенным, чтобы горели гирлянды, чтобы (мигали) не как на дискотеке, а спокойно. При этом света должно хватать, чтобы рассмотреть мелкие детали», — сказала Беляева.

Дух волшебства добавят зажженные свечи, расставленные на столе и по комнатам на разной высоте. Чтобы узнать, что ждет в наступающем году, нужно заранее прописать всевозможные варианты развития событий на отдельных листах бумаги. Например, «крупная покупка», «пополнение в семье», «новая работа». Свернутые бумажки нужно положить под подушку, а после сна вытянуть, не глядя — это и будет пророчеством на грядущий год.

Если хотите испытать удачу, можно добавить в список неприятные события, например «болезнь», «разочарование», «ссора». И если попадется такой вариант, то не расстраиваться, а принять это как призыв к действию, то есть последить за здоровьем, стать более аккуратным в общении, менее эмоционально реагировать на конфликтные ситуации.

«Подобную "магию" не стоит воспринимать серьезно, но раз уж что-то вытащили, какое-то предсказание, то просто стоит его интерпретировать так, что вот на это нужно обратить внимание», — сказала эксперт в астрологии Наталья Анисимова.

Магия желания

«Как Новый год встретишь, так его и проведешь». Эту фразу можно слышать в каждом доме в канун праздника. По этому принципу любой человек старается дорого и богато отметить главный праздник года. Например, считается, что Новый год надо встречать в новом платье, обуви — тогда и весь год ходить в обновках. Или непременно нужно готовить на стол и одеваться по советам восточного гороскопа...

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Все хотят перемен к лучшему и ждут исполнения желаний именно с наступлением Нового года. Астрологи и нумерологи дали советы, как загадать желание, чтобы невидимые силы услышали и помогли.

Запрос в космос. Нужно очень сформулировать, чего вы хотите. При этом бессмысленно загадывать желание таким образом: «Хочу автомобиль». Машина из космоса не прилетит, да еще и с готовыми документами — очевидно, что ее появлению будут предшествовать какие-то усилия и события. Поэтому нужно просить у звезд сил и умения заработать средств на этот автомобиль.

«Лучше всего проговорить свое желание дома, затем выйти на улицу и посмотреть на небо и проговорить его еще раз с полным погружением в свое это желание», — сказала нумеролог Анастасия Шепелева.

Подарочный бум

Можно загадать коллективное желание, например, всей семьей. А почему бы нет? Даже если не сработает магия, все участники ритуала получат определенный настрой на достижение цели.

Завершить вечер можно церемонией дарения новогодних подарков. Именно завершить, а не начать, когда презенты вручаются на входе, и практически без внимания убираются подальше.

Помните кадры из фильма «Один дома», когда вся семья в сборе, и Кевин со своими братьями буквально ныряют в гору подарков под рождественской елкой? Здесь схема примерно такая же, только это тоже нужно заранее обговорить.

Важно, чтобы каждому гостю достался подарок, поэтому, если традиции дарения раньше в компании не было, то лучше заранее договориться — кто кому дарит подарок. Все подарки нужно сложить под елку, предварительно красиво упаковав. Во-первых, елка с горкой красивых подарков может послужить отличной фотозоной в начале вечеринки, во-вторых, процесс дарения и открывания подарков займет прилично времени и добавит позитивного настроения и скоротает ожидание боя курантов.



