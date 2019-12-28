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Ритуалы и подарки: как устроить магический Новый год

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: ausdiemaus / Pixabay License

Салаты порезаны, елка наряжена, все уселись за новогодний стол, куранты, звон бокалов... а что делать дальше? Существует много добрых развлечений и ритуалов, которые сделают праздник по-настоящему волшебным, помогут поверить в чудеса и оставят только положительные эмоции.

Всем знакома традиция сжигания бумажки с желанием и распитие шампанского с пеплом. И те, кто не раз проходил через этот «обряд», вряд ли верят в его силу. Да и просто повторять его из года в год неинтересно. Но чуда все равно хочется. И его можно подарить — себе и гостям. Благодаря несложным «магическим» сценариям те, кто не верят, просто повеселятся, а суеверные получат надежду.  

Застольный квест предсказаний

Очень простой, но в то же время приятный сюрприз для гостей — поиск новогодних пожеланий. Для организации такого квеста нужно написать предсказания на грядущий год. Они могут быть трогательными («Если вы будете терпимы и щедры, вам всегда будет светить звезда удачи»), шуточными («Как только вы обнаружите дырку в кармане пальто, знайте — пришло время экономить»), деловыми («Вас ждет много важных встреч, которые повлияют на ваши достижения в работе») и другие.

Когда предсказания написаны, нужно придумать, куда их разложить. Это нужно сделать до рассадки гостей. Удобные варианты — положить бумажки под тарелки или салфетки на столе, прикрепить под стулья или уложить в бокалы.

Атмосфера. Очень важной составляющей успешной вечеринки — ее атмосфера. По словам режиссера театрализованных представлений Ирины Беляевой, атмосферу проще всего создать с помощью света и звука. «Дома лучше сделать свет немного приглушенным, чтобы горели гирлянды, чтобы (мигали) не как на дискотеке, а спокойно. При этом света должно хватать, чтобы рассмотреть мелкие детали», — сказала Беляева.

Дух волшебства добавят зажженные свечи, расставленные на столе и по комнатам на разной высоте.

Собственное предсказание. Чтобы узнать, что ждет в наступающем году, нужно заранее прописать всевозможные варианты развития событий на отдельных листах бумаги. Например, «крупная покупка», «пополнение в семье», «новая работа». Свернутые бумажки нужно положить под подушку, а после сна вытянуть, не глядя — это и будет пророчеством на грядущий год.

Если хотите испытать удачу, можно добавить в список неприятные события, например «болезнь», «разочарование», «ссора». И если попадется такой вариант, то не расстраиваться, а принять это как призыв к действию, то есть последить за здоровьем, стать более аккуратным в общении, менее эмоционально реагировать на конфликтные ситуации.

«Подобную "магию" не стоит воспринимать серьезно, но раз уж что-то вытащили, какое-то предсказание, то просто стоит его интерпретировать так, что вот на это нужно обратить внимание», — сказала эксперт в астрологии Наталья Анисимова.

Магия желания

«Как Новый год встретишь, так его и проведешь». Эту фразу можно слышать в каждом доме в канун праздника. По этому принципу любой человек старается дорого и богато отметить главный праздник года. Например, считается, что Новый год надо встречать в новом платье, обуви — тогда и весь год ходить в обновках. Или непременно нужно готовить на стол и одеваться по советам восточного гороскопа... 

#Оракул
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Все хотят перемен к лучшему и ждут исполнения желаний именно с наступлением Нового года. Астрологи и нумерологи дали советы, как загадать желание, чтобы невидимые силы услышали и помогли.

Запрос в космос. Нужно очень сформулировать, чего вы хотите. При этом бессмысленно загадывать желание таким образом: «Хочу автомобиль». Машина из космоса не прилетит, да еще и с готовыми документами — очевидно, что ее появлению будут предшествовать какие-то усилия и события. Поэтому нужно просить у звезд сил и умения заработать средств на этот автомобиль.

«Лучше всего проговорить свое желание дома, затем выйти на улицу и посмотреть на небо и проговорить его еще раз с полным погружением в свое это желание», — сказала нумеролог Анастасия Шепелева.

Можно загадать коллективное желание, например, всей семьей. А почему бы нет? Даже если не сработает магия, все участники ритуала получат определенный настрой на достижение цели.

Подарочный бум

Завершить вечер можно церемонией дарения новогодних подарков. Именно завершить, а не начать, когда презенты вручаются на входе, и практически без внимания убираются подальше.

Помните кадры из фильма «Один дома», когда вся семья в сборе, и Кевин со своими братьями буквально ныряют в гору подарков под рождественской елкой? Здесь схема примерно такая же, только это тоже нужно заранее обговорить.

Важно, чтобы каждому гостю достался подарок, поэтому, если традиции дарения раньше в компании не было, то лучше заранее договориться — кто кому дарит подарок. Все подарки нужно сложить под елку, предварительно красиво упаковав. Во-первых, елка с горкой красивых подарков может послужить отличной фотозоной в начале вечеринки, во-вторых, процесс дарения и открывания подарков займет прилично времени и добавит позитивного настроения и скоротает ожидание боя курантов. 


Тема: Новогодние инструкции
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DYNAMO7294

Россияне ждут от него, " я устал, я ухожу"

Лама сибирь

ты прав )) потом отмывать экран телевизора от плевков.

Partizan1996

Букмекеры это зло, деньги только проигрываю них, пусть закрывают. Никогда не играйте на ставках

Anatoliy5412

свое они тоже не упустили. Россияне богатые - компенсируют

anbel13

А если не при чём, то зачем он нам?