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Видео приготовления оливье в бетономешалке стало хитом

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Nickispeaki / CC BY-SA 4.0

Сотрудники одного из интернет-магазинов стройматериалов приготовили новогодний салат, используя бетономешалку. Ролик мгновенно стал распространяться в соцсетях.

Видео процесса приготовления новогоднего блюда появилось на странице данного магазина в Instagram. На кадрах видно, как на столе стоят ведерки и тазики с ингредиентами, а рядом установлена работающая бетономешалка.

Мужчина по очереди высыпал все продукты в бетономешалку, после чего получился готовый салат оливье. В подписи к ролику пользователям пообещали, что конечный результат с готовым салатом покажут позднее.

Ранее эксперты Росстата подсчитали стоимость набора для оливье — оказалось, что за год продукты подорожали на 4,6%, теперь четыре порции салата обойдутся россиянам в 340 рублей, против 325 рублей в 2018 году.

Для расчета индекса оливье используется следующий рецепт: консервированные огурцы (500 грамм), горошек (380 грамм), картофель (500 грамм), морковь (200 грамм), куриные яйца (четыре штуки), вареная колбаса (300 грамм), майонез (200 грамм) и репчатый лук (100 грамм).

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