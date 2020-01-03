Консерваторы против инноваторов: политический астропрогноз

Астрологи называют 2020 год значимым и насыщенным для сферы политики: верхи будут консервативны и стараться дальше закручивать гайки, а низы еле сдерживаться, чтобы не выйти на массовые протесты. Наступающий год будет богат на открытия и пересмотр старых законов.

«Мы можем ожидать новых попыток государств, государственных машин обуздать социальные процессы. Это могут быть новые законы, коллективные процессы. Ощущение принуждения появятся в январе, феврале и сентябре 2020 года. Возможно начинается новый виток мирового противостояния между странами», — прогнозирует известный астролог Василиса Володина.

#Оракул Кто лучшие политики по гороскопу?

Это объясняется соединением Сатурна и Плутона в знаке Козерога, которое случается раз в 30 с лишним лет. Такое звездное событие всегда приносит ужесточение порядков со стороны государства. И не только в России, отметила Володина.

По мнению астролога Павла Глобы, массовых протестов в 2020 году не предвидится, но в обществе будет царить неведение и некая растерянность относительно будущего, потому что многие геополитические вопросы будут решаться кулуарно.

«Гармоничный аспект — секстиль Луны и Солнца указывает, что власти удастся удержать общественные настроения. Солнце в гороскопе будущего года находится не в 11 королевском градусе Козерога, как обычно, а в десятом, что указывает на то, что первые лица государств будут чувствовать себя не так устойчиво и стабильно, как в прежние годы. Особенно в странах с выборами в будущем году», — сказал Глоба.

По его прогнозу, власти будут придерживаться консервативных идей, например, рейтинг российского президента может вырасти «в контексте идей возрождения некогда могучего Советского Союза» в год 75-летия победы в Великой Отечественной Войне.

«2020 год ознаменован знакомым небесным событием — соединением Юпитера и Сатурна в конце года в первом градусе Водолея. Такие соединения происходят раз в 20 лет и инициируют процесс геополитической значимости. Предыдущее было в 2000 году — первая инаугурация Владимира Путина, а в Америке пришел Джордж Буш», — привел примеры из истории Глоба.

Он добавил, что Водолей связан с Россией, а значит следующее 20 лет будет много важных событий для нашей страны.

Ситуация в разных странах

«Богатые страны, в которых энергия Юпитера проявлена особенно ярко, Швейцария, Норвегия, Китай и другие будут чувствовать себя хорошо. События, которые будут происходить весной, получат свое продолжение ближе к концу года», — сказала Sibnet.ru астролог Елена Данилова.

По ее словам, не обойдется без конфликтов, но как такового кризиса, о котором многие любят упомянать, ждать пока не стоит. Основные силы будут брошены на образовательные проекты, технологическое развитие. Большинство стран будут нацелены на то, чтобы решить внутренние конфликты и противоречия.



Астролог считает, что для России также станут значимыми вопросы в сфере недвижимости. Возможны перемены в командном составе руководства государства.



«Для Украины многое будет зависеть от того, как руководитель сможет заявить о себе и проявить себя в позиции лидера», — сказала Данилова.

Глоба отметил, что наступающему году свойственна фатальность: «Любые ошибки крупных политиков могут иметь самые печальные последствия для их государств».

Законы

«Юпитер связан с образованием, духовным развитием и детьми. А значит и новые законы будут касаться этих сфер. В период ретроградного движения (лето 2020) возможен пересмотр множества законов, принятых ранее. Ценности начинают меняться, духовного пути и развития не избежать. Прежние устои будут подвержены критике, а на построение новых понадобится время», — прогнозирует Данилова.

Новый 2020 год будет очень непредсказуемый и оригинальный, так как хозяином года является (демоническая) планета — лунный узел (точки пересечения орбиты Луны с эклиптикой) Раху, который символизирует лунное затмение, но несет при этом путь нашего сердца, сказала Sibnet.ru ведический астролог Елена Грушина.

По ее словам, может быть много реформ, которые не всегда будут приняты обществом. Будет множество споров и дискуссий относительно принятых законов. «Поэтому во многом мир будет лихорадить о того, что происходит. И может неожиданного кончиться терпение и тогда не поздоровиться, эта планета любит, как реформы, так и революции, перестройки, трансформацию», — сказала астролог.

Прорывы года

В наступающем году можно ожидать прорыва в науке и технике, в генной инженерии и медицине, так как планета Раху любит разного рода изобретения. Люди еще больше отойдут от личного общения из-за развития гаджетов, считает Грушина. Будет сделано множество изобретений в области робототехники, искусственный интеллект будет процветать. Активнее будут развиваться идеи создания биопаспортов.

«Многие аппараты, станки, технологии будут усовершенствованы, что даст возможность заменить людей на предприятиях, это может повлечь за собой много сокращений, что может вылиться в народные волнения. И это опять усилит контроль власти над обществом. Но если раньше все была тихая война, то в текущем году может перерасти в активные действия: стачки, забастовки и так далее. Раху не любит подчинения, поэтому и будет расшатывать порядок», — сказала Грушина.