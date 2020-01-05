НАВЕРХ
Отношения
Карьера
Любовь
Психо
Праздник
Оракул

Буддийский лама предсказал перемены в 2020 году

Источник:
Sibnet.ru
206 0
Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Мышь — доброе животное, но способна на то, чего от нее никто не ожидает, и поэтому в 2020 году в России могут произойти большие перемены, прогнозирует настоятель дацана «Амарлин» в Мухоршибирском районе Бурятии Баясхалан Бальжинимаев.

Наступивший 2020 год по восточному календарю считается годом Белой Металлической Мыши (или Крысы). Мышка — первая в ряду из 12 животных и она открывает новый цикл.

Металл символизирует эпоху перемен, которая может уйти как в позитивное русло, так и в кризисную сторону. Кроме того, мышь очень смышленое животное, доброе и симпатичное, но злить его не нужно, рассказал лама в интервью «МК в Бурятии».

Для тех, кто родился в год Лошади, он будет сложным, требующим взвешенных решений по таким важным вопросам, как, допустим, перемена места жительства. Для Мыши год будет непростым в плане здоровья и взаимоотношений, но удачный в плане финансов. Дракону и Обезьяне в 2020 году будет сопутствовать успех. Тигру год сулит развитие, он будет больше получать, чем терять.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕПрогнозы великих на 2020 год

По прогнозу ламы, в России могут произойти большие перемены, так как все больше возникает вопросов о справедливости относительно нынешней жизни обычных людей. Эпоха олигархов вошла в ту стадию, когда все острее звучит вопрос о справедливости.

«Человек рассуждает так: я могу допустить, что олигарх умнее меня, способнее, наконец, талантливее, поэтому он должен больше зарабатывать. Больше в три-четыре, пусть в 10 раз, но не в тысячи и миллионы. Думаю, перемены в новом цикле будут связаны с этим вопросом, а начало всему положит маленькая белая мышь, от которой никто ничего такого совсем и не ожидает» — резюмировал лама.



Тема: Прогнозы и предсказания
Святочные гадания: свеча, игла и карты
Зодиак любви: кто найдет личное счастье в 2020 году
Крыса воздаст каждому: трудиться и жениться
Зодиак перемен: чью жизнь перевернёт 2020 год
смотреть все
Отношения #Оракул #Религия #Новый год
  • сексфис до 10.01
  • Термобелье реклама
  • Солнечные очки
  • Интим-шоп
  • Как выбрать презерватив
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин озаботился проблемой бедности россиян
•
WADA запросило у России более $1 млн
•
Срочник сбежал из воинской части в Забайкалье
•
Диетологи выбрали топ-5 «пищевых преступников»
Подробности
•
Выходные января: когда выходим на работу
•
Автоправо 2020 года: медкомиссия, техосмотр и штрафы
•
Пенсии, отпуска и книжки: как в 2020 году меняется сфера труда
•
Долговые метры: как изменится рынок ипотеки
Как это работает
•
Рыси зимой: школа выживания для котят
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
Зодиак любви: кто найдет личное счастье в 2020 году
•
В чем опасность зимней автомойки?
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Буддийский лама предсказал перемены в 2020 году
Сибирь 05.01.2020 11:05
Знаменитую мумию принцессы Укока покажут посетителям
Сибирь 05.01.2020 01:50
Фермеры Бурятии обогатятся за счет редких лекарственных трав
Сибирь 04.01.2020 20:37
Срочник сбежал из воинской части в Забайкалье
Сибирь 04.01.2020 19:49
Самое популярное
Лотерея «Русское лото» разыграет миллиард рублей
64253
Новогодний миллиард: как сорвать джекпот «Русского лото»
36674
Определился обладатель миллиарда рублей от «Русского лото»
7214
Цены, рыбалка и туалет: что меняется с 1 января
6189
Обсуждение (0)
Правила комментирования
Добавить комментарий
Правила комментирования
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин озаботился проблемой бедности россиян
•
WADA запросило у России более $1 млн
•
Срочник сбежал из воинской части в Забайкалье
•
Диетологи выбрали топ-5 «пищевых преступников»
Подробности
•
Выходные января: когда выходим на работу
•
Автоправо 2020 года: медкомиссия, техосмотр и штрафы
•
Пенсии, отпуска и книжки: как в 2020 году меняется сфера труда
•
Долговые метры: как изменится рынок ипотеки
Сибирь
•
Буддийский лама предсказал перемены в 2020 году
•
Знаменитую мумию принцессы Укока покажут посетителям
•
Фермеры Бурятии обогатятся за счет редких лекарственных трав
•
Срочник сбежал из воинской части в Забайкалье
•
Железнодорожный вокзал Барнаула ждет реконструкция
•
Автобус с пассажирами перевернулся в Томской области
Мультимедиа
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Однокомнатная берлога: как спят медведи
•
Простые кормушки из подручных средств
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Самые красивые птицы Сибири. ФОТО
Sibnet.Ru
Яндекс Дзен
Самое интересное
с Sibnet.ru
Самое обсуждаемое
Путин поздравил жителей России с Новым годом
48
Путин озаботился проблемой бедности россиян
48
Иран отомстит США за убийство генерала
41
МИД заявил о тяжелых последствиях из-за убийства Сулеймани
33
Определился обладатель миллиарда рублей от «Русского лото»
21
Топ комментариев

Иркут 69

Ну бедность, держись! Сам Путин, самолично озаботился этой проблемой! 👆😀

DYNAMO7294

Мистер "никто" 20 лет у власти, а рассуждает как вчера на "трон" заступил!

great_america

В Германии специалист получает около 4000 евро в месяц. Примерно 280 тыр в месяц. В России 28 тыр. Разница...

ERMOL33

Народ вы видите какую вам дичь несут! Сначала делают всё что бы народ обнищал,(увеличивают ндс, повышают...

ifhbrjd

Сейчас счетоводы из росстата поправят цифири и снова будут рапортовать об успехах.