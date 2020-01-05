Буддийский лама предсказал перемены в 2020 году

Мышь — доброе животное, но способна на то, чего от нее никто не ожидает, и поэтому в 2020 году в России могут произойти большие перемены, прогнозирует настоятель дацана «Амарлин» в Мухоршибирском районе Бурятии Баясхалан Бальжинимаев.

Наступивший 2020 год по восточному календарю считается годом Белой Металлической Мыши (или Крысы). Мышка — первая в ряду из 12 животных и она открывает новый цикл.

Металл символизирует эпоху перемен, которая может уйти как в позитивное русло, так и в кризисную сторону. Кроме того, мышь очень смышленое животное, доброе и симпатичное, но злить его не нужно, рассказал лама в интервью «МК в Бурятии».

Для тех, кто родился в год Лошади, он будет сложным, требующим взвешенных решений по таким важным вопросам, как, допустим, перемена места жительства. Для Мыши год будет непростым в плане здоровья и взаимоотношений, но удачный в плане финансов. Дракону и Обезьяне в 2020 году будет сопутствовать успех. Тигру год сулит развитие, он будет больше получать, чем терять.

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По прогнозу ламы, в России могут произойти большие перемены, так как все больше возникает вопросов о справедливости относительно нынешней жизни обычных людей. Эпоха олигархов вошла в ту стадию, когда все острее звучит вопрос о справедливости.

«Человек рассуждает так: я могу допустить, что олигарх умнее меня, способнее, наконец, талантливее, поэтому он должен больше зарабатывать. Больше в три-четыре, пусть в 10 раз, но не в тысячи и миллионы. Думаю, перемены в новом цикле будут связаны с этим вопросом, а начало всему положит маленькая белая мышь, от которой никто ничего такого совсем и не ожидает» — резюмировал лама.