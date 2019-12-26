Дед Мороз в Бурятии пострадал в битве детей за конфеты. ВИДЕО

Дети на новогоднем утреннике едва не затоптали актера в костюме Деда Мороза, «сражаясь» за конфеты, которые он раздавал. Видео с места событий сняли очевидцы и выложили в Instagram.

Новогодний утренник проходил в Русском театре драмы имени Бестужева. Актер, игравший Деда Мороза, начала раздавать детям конфеты. Толпа ребятишек набросилась на мужчину. Видео выложили очевидцы в паблике «Весь Улан-Удэ» в Instagram.

«Все, затоптали деда Мороза», — комментирует автор видео. На кадрах заметно, что актер не выдержал «атаки» детей и упал на пол. Затем поспешно поднялся и поспешил уйти, прорываясь сквозь толпу.

«На это видео потом надо наложить музыку из какого-нибудь зомби-апокалипсиса», — предложили автору видео рядом стоящие очевидцы.

Пользователи социальной сети назвали происходящее ужасом и дикарством, а также попеняли на воспитание детей. «И взрослые туда же», — прокомментировали пользователи. Некоторые в комментариях пошутили, что Дед Мороз просто неопытный и посетовали ему бросить мешок и бежать.