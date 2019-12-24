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Названа средняя стоимость новогоднего застолья

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © marinamarusya13 / Pixabay License

Стоимость продуктов на новогоднем столе выросла для жителей России. Хотя некоторые продукты наоборот стали дешевле, сообщил Росстат.

Стоимость новогоднего меню на четырех взрослых и одного ребенка в среднем по стране составит 6,4 тысячи рублей. В целом по России новогодний стол подорожал на 2,74% по сравнению с прошлым годом.

Хозяйки в 2019 году смогут сэкономить на свежих огурцах — именно эти овощи подешевели больше всего (8,96%). В настоящее время их стоимость составляет 46,62 рубля за полкилограмма. Динамику к снижению цен демонстрируют икра лососевая 729,48 рубля за 200 граммов, картофель 16,55 рубля за 800 граммов, куры охлажденные и мороженые 143,44 рубля за килограмм.

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Значительнее всего в новогодней корзине подорожали масло сливочное — на 11,17%, апельсины — на 10,87% и сыры сычужные твердые и мягкие — на 10,36%. Цена на отечественный коньяк также снизилась по сравнению с прошлым годом на 0,24%. Его цена в магазинах страны в среднем составляет 638,1 рублей за пол-литра. Вино игристое отечественное обойдется в 260,11 рублей за 0,75 литра.

Дороже всего новогодняя корзина в Чукотском автономном округе — 9,5 тысячи рублей. Дешевле в Республике Ингушетия — 3,5 тысячи рублей. Наибольшее падение цен по сравнению с прошлым годом наблюдается в Республике Алтай (4,67%), Республике Северная Осетия — Алания (4,23%), Кировской области (2,42%).

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Зима #Новый год #Продукты
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Братство бомбы

Со времен Киевской Руси топим дровами, живу в райцентре Алтайского края .... 25 километров идет труба...

EvgenAEY

Что-то на выходных -40, ниче так потеплеет

Алекс555

А у газа кто собственник,Россия?

BETEPAH86

Вот Россияне, топящие дровами глиняные печки, возрадовались, что мы наконец-то дали отпор америке!!!!

mosquito__2010

Не падет то что не летает. Испытания на то и испытания. Инженерам за жизнь лётчика отдельный респект.