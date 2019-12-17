Новосибирцы скупили живых крыс перед Новым годом

Новосибирцы в два раза чаще стали покупать живых мышей перед наступлением Нового 2020 года, символом которого будет крыса, сообщает компания «Авито».

Согласно восточному календарю символом наступающего 2020 года станет Белая Металлическая Крыса. В стране спрос на этого грызуна вырос более чем в два раза за год. Наиболее популярными крысы оказались в российских столицах. Далее по долям спроса находятся Воронеж и Новосибирск.

В среднем по стране стоимость домашней крысы составляет 500 рублей, а в Новосибирске эти звери гораздо дешевле — 290 рублей. При этом цена в этом году немного упала, а не выросла.