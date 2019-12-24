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Путин выполнил просьбу волонтера из Бурятии о Кремлевской ёлке

Источник:
Sibnet.ru
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Волонтер Татьяна Черных, которая в декабре со слезами на глазах рассказывала президенту о желании своих детей поехать на Кремлевскую ёлку, отправилась в Москву на новогоднее мероприятие, сообщила пресс-служба правительства Бурятии на странице во «ВКонтакте».

В начале декабря волонтер приехала на Международный форум добровольцев, который посетил и президент РФ Владимир Путин. Черных презентовала авторский волонтерский проект «Творчеству в малых селах — быть!». Во время разговора с президентом женщина начала рассказывать о мечте своих детей — побывать на Кремлевской ёлке, и внезапно расплакалась.


Путин пообещал исполнить желание. Во вторник женщина детьми отправилась в Москву на праздничное мероприятие, которое пройдет в среду.

«На Кремлевской ёлке я ожидаю увидеть настоящего Деда Мороза и Снегурочку. Хочу пожелать жителям Бурятии хорошего Нового Года. Верьте в сказку, и она обязательно сбудется», — сказал старшая дочь Татьяны, Кристина Щербакова.

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Зима #Новый год #Активисты #Россия
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WSG0600-164-164

Боится, пятерик лет до пенсии каждому Россиянину, бочком выходят.

лачинов

Вряд ли это возможно. При такой то зависимости. Практически вся экономика сориентирована на экспорт....

EvgenAEY

Что-то на выходных -40, ниче так потеплеет

WSG0600-164-164

Скорее новыми миллиардерами из России в США.

BETEPAH86

Вот Россияне, топящие дровами глиняные печки, возрадовались, что мы наконец-то дали отпор америке!!!!