Путин выполнил просьбу волонтера из Бурятии о Кремлевской ёлке

Волонтер Татьяна Черных, которая в декабре со слезами на глазах рассказывала президенту о желании своих детей поехать на Кремлевскую ёлку, отправилась в Москву на новогоднее мероприятие, сообщила пресс-служба правительства Бурятии на странице во «ВКонтакте».

В начале декабря волонтер приехала на Международный форум добровольцев, который посетил и президент РФ Владимир Путин. Черных презентовала авторский волонтерский проект «Творчеству в малых селах — быть!». Во время разговора с президентом женщина начала рассказывать о мечте своих детей — побывать на Кремлевской ёлке, и внезапно расплакалась.

Путин пообещал исполнить желание. Во вторник женщина детьми отправилась в Москву на праздничное мероприятие, которое пройдет в среду.

«На Кремлевской ёлке я ожидаю увидеть настоящего Деда Мороза и Снегурочку. Хочу пожелать жителям Бурятии хорошего Нового Года. Верьте в сказку, и она обязательно сбудется», — сказал старшая дочь Татьяны, Кристина Щербакова.