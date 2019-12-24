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Как выиграть готовый «Умный дом»

Источник:
Sibnet.ru
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Для поклонников жизни в стиле хайтек на новогоднем спецпроекте портала Sibnet.ru открыта викторина «Собери умный дом». Призы для игры предоставил Ростелеком. Победитель получит расширенный комплект датчиков и устройств «Умный дом» и год услуги для управления автоматизированным домом.

Правила интерактивной викторины традиционны. На вопросы могут отвечать все желающие интернет-пользователи, главное для успеха — иметь некоторое представление о том, что такое технология умного дома.

Но даже у тех, кто не слишком знаком с темой, шансы на победу есть, и неплохие. На каждый из вопросов предлагаются два варианта ответа, из которых один верный. За правильный ответ и скорость начисляются баллы.

#Умный дом
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Повторять попытки можно бесконечно. А учитывая, что ежедневно база вопросов викторины пополняется, с каждым днём можно зарабатывать всё больше и больше баллов. Это же позволяет вступить в игру в любое время, пока не закончился «призовой» период (до 29 декабря). Победителем можно стать, сыграв даже в самый последний день.

Для того, чтобы достигнутый в викторине результат сохранился, нужно быть зарегистрированным и авторизированным пользователем сайта.

Кроме комплекта «Умный дом» в игре разыгрываются домашняя камера видеонаблюдения, настольная лампа с беспроводной зарядкой
для смартфонов.

Кроме трех основных призов будут разыграны десять дополнительных — случайным образом среди всех участников, занявших места ниже третьего и набравших больше 0 баллов.

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54545
20 декабря 2019, 05:47

21 век на дворе , а скорость иннета 5мб когда кругом 100 и выше , так ещё люди за 100 платят меньше

1Roman1
18 декабря 2019, 10:50

Скорость не высокая, обрывов нет, работает стабильно. НО!!! в 10 км от нас два города, так там 100 мбит/с стоит 250-300 рублей, а я за 15 мбит/с плачу 730 рублей!!!! это как так??? альтенативы нет, только ростелеком. поэтому нагло гнут цену! была бы альтенатива, ушел бы уже давно.

Василий
20 декабря 2019, 19:38

Компания которая даже своим названием должна олицетворять и представлять интересы и надёжность связи в России и за её пределами..... По факту: постоянные сбои связи, хуже чем "Дом.ру", развитие заторможенное, коррупция и откаты наверху из-за этого полунищенское существование исполнительного состава внизу. Всё это — РОСТЕЛЕКОМ. А жаль..... За Державу обидно...

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