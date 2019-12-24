Как выиграть готовый «Умный дом»

Для поклонников жизни в стиле хайтек на новогоднем спецпроекте портала Sibnet.ru открыта викторина «Собери умный дом». Призы для игры предоставил Ростелеком. Победитель получит расширенный комплект датчиков и устройств «Умный дом» и год услуги для управления автоматизированным домом.

Правила интерактивной викторины традиционны. На вопросы могут отвечать все желающие интернет-пользователи, главное для успеха — иметь некоторое представление о том, что такое технология умного дома.

Но даже у тех, кто не слишком знаком с темой, шансы на победу есть, и неплохие. На каждый из вопросов предлагаются два варианта ответа, из которых один верный. За правильный ответ и скорость начисляются баллы.

#Умный дом «Умный дом» Ростелекома: что умеет расширенный набор

Повторять попытки можно бесконечно. А учитывая, что ежедневно база вопросов викторины пополняется, с каждым днём можно зарабатывать всё больше и больше баллов. Это же позволяет вступить в игру в любое время, пока не закончился «призовой» период (до 29 декабря). Победителем можно стать, сыграв даже в самый последний день.

Для того, чтобы достигнутый в викторине результат сохранился, нужно быть зарегистрированным и авторизированным пользователем сайта.

Кроме комплекта «Умный дом» в игре разыгрываются домашняя камера видеонаблюдения, настольная лампа с беспроводной зарядкой

для смартфонов.

Кроме трех основных призов будут разыграны десять дополнительных — случайным образом среди всех участников, занявших места ниже третьего и набравших больше 0 баллов.