Красноярцы смогут следить за качеством воздуха через новое приложение

Жители неблагополучного в плане экологии Красноярского края смогут узнавать о качестве воздуха из нового мобильного экоприложения Krasecology, сообщает правительства региона.

Красноярск, по словам ученых, всегда был проблемным в плане качества воздуха. В городе раньше работал завод «Химволокно», который выбрасывал множество токсичных веществ. В воздухе получался букет из химикатов и сажи, которая образовывала «черное небо». Теперь дым над городом связан с выбросами предприятий и лесными пожарами.