Красноярцы смогут следить за качеством воздуха через новое приложение

Жители неблагополучного в плане экологии Красноярского края смогут узнавать о качестве воздуха из нового мобильного экоприложения Krasecology, сообщает правительства региона.
Красноярск, по словам ученых, всегда был проблемным в плане качества воздуха. В городе раньше работал завод «Химволокно», который выбрасывал множество токсичных веществ. В воздухе получался букет из химикатов и сажи, которая образовывала «черное небо». Теперь дым над городом связан с выбросами предприятий и лесными пожарами.Информация о качестве атмосферного воздуха собрана с 11 автоматизированных постов наблюдения (АПН), которые расположены в Красноярске и его пригороде, Ачинске и Зеленогорске. По мере подключения новых объектов мониторинга, информация также будет отражаться в приложении. Скачать приложение можно из Apple Store или Google Play.
Посмотреть информацию можно отдельно по каждому посту наблюдения за качеством воздуха. Там отражены показатели уровня загрязнения, влажности воздуха, данные о температуре и атмосферному давлению. Также можно выбрать период и посмотреть отчет по результатам замеров за день, неделю, месяц и год. Сведения обновляются каждые 20 минут.
«Раньше информация размещалась только на сайте Центра мониторинга, но смотреть данные там было не всегда удобно. Теперь можно скачать приложение на свой гаджет и в любое время суток быть в курсе текущей экологической ситуации в регионе. Важно, что все данные, которые отражены в приложении, получены с оборудования, которое имеет соответствующие сертификаты и аккредитацию», — рассказал министр экологии и рационального природопользования края Павел Корчашкин.