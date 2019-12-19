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Красноярцы смогут следить за качеством воздуха через новое приложение

Источник:
Sibnet.ru
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Жители неблагополучного в плане экологии Красноярского края смогут узнавать о качестве воздуха из нового мобильного экоприложения Krasecology, сообщает правительства региона.

Красноярск, по словам ученых, всегда был проблемным в плане качества воздуха. В городе раньше работал завод «Химволокно», который выбрасывал множество токсичных веществ. В воздухе получался букет из химикатов и сажи, которая образовывала «черное небо». Теперь дым над городом связан с выбросами предприятий и лесными пожарами.

Информация о качестве атмосферного воздуха собрана с 11 автоматизированных постов наблюдения (АПН), которые расположены в Красноярске и его пригороде, Ачинске и Зеленогорске. По мере подключения новых объектов мониторинга, информация также будет отражаться в приложении. Скачать приложение можно из Apple Store или Google Play.

Посмотреть информацию можно отдельно по каждому посту наблюдения за качеством воздуха. Там отражены показатели уровня загрязнения, влажности воздуха, данные о температуре и атмосферному давлению. Также можно выбрать период и посмотреть отчет по результатам замеров за день, неделю, месяц и год. Сведения обновляются каждые 20 минут.

«Раньше информация размещалась только на сайте Центра мониторинга, но смотреть данные там было не всегда удобно. Теперь можно скачать приложение на свой гаджет и в любое время суток быть в курсе текущей экологической ситуации в регионе. Важно, что все данные, которые отражены в приложении, получены с оборудования, которое имеет соответствующие сертификаты и аккредитацию», — рассказал министр экологии и рационального природопользования края Павел Корчашкин.
Красноярск #Софт #Гео
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Топ комментариев

serh152

Он старую исключал ,слова слова, пустые слова.

ERMOL33

Когда глава страны пользуется лазейками в законе как сранный адвокатишка защищая преступника, мне нечего...

Uynachalnica

Отойдет в сторонку в 2024-м, изменят конституцию, и он опять всплывет переизбираться, как "имеющий право"!

нина90

Да здравствует обиратель русских емель)

Иркут 69

Ничего другого и не ожидалось. Для него закон - пустая бумажка,слова и обещания - пустой звук.