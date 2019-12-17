Представительница ТНТ заявила о цензуре на канале

Промо-продюсер ТНТ Кристина Сникерс резко высказалась о цензуре на канале, такую реакцию спровоцировало удаление эпизода из сериала «Эпидемия», в котором силовики расстреливают мирных жителей.

«Когда вы включаете телевизор, знайте: перед вами всегда висит невидимая надпись ЦЕНЗУРА, хотя вы ее не видите, а кто-то, возможно, даже не понимает, что она есть», — написала сотрудница канала в Instagram, отметив, что скорее всего пост будет удален, но не по ее вине. Публикация из аккаунта девушки действительно позднее была удалена.

Рассуждая о цензуре, Кристина Сникерс отметила, что сама она занимается творчеством, но в стране это творчество оказалось не нужно. По мнению продюсера, весь телеконтент сейчас направлен на деградацию общества, на его зомбирование и продвижение кем-то придуманных ценностей.

Ранее о цензуре на ТНТ и других каналах заявляли резидент Comedy Club Тимур Батрутдинов и ведущий Максим Галкин. Читать подробнее >>