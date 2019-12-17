Представительница ТНТ заявила о цензуре на канале

Промо-продюсер ТНТ Кристина Сникерс резко высказалась о
цензуре на канале, такую реакцию спровоцировало удаление эпизода из сериала «Эпидемия»,
в котором силовики расстреливают мирных жителей.
«Когда вы включаете телевизор, знайте: перед вами всегда
висит невидимая надпись ЦЕНЗУРА, хотя вы ее не видите, а кто-то, возможно, даже
не понимает, что она есть», — написала сотрудница канала в Instagram,
отметив, что скорее всего пост будет удален, но не по ее вине. Публикация из
аккаунта девушки действительно позднее была удалена.
Рассуждая о цензуре, Кристина Сникерс отметила, что сама она
занимается творчеством, но в стране это творчество оказалось не нужно. По
мнению продюсера, весь телеконтент сейчас направлен на деградацию общества, на
его зомбирование и продвижение кем-то придуманных ценностей.
Ранее о цензуре на ТНТ и других каналах заявляли резидент Comedy
Club Тимур Батрутдинов и ведущий Максим Галкин.