Кадыров высказался о дефиците продовольствия в Чечне

Глава Чечни Рамзан Кадыров опроверг появившиеся в интернете слухи о якобы дефиците продуктов и товаров первой необходимости в республике.

«Эти сведения являются вымыслом чьей-то фантазии и, конечно же, абсолютно не соответствуют действительности», — написал Кадыров в телеграм-канале.

Глава Чечни подчеркнул, что в республике создан достаточный запас продовольствия и необходимых товаров. Кадыров отметил, что погодные условия лишь незначительно повлияли на сроки уборки урожая в некоторых районах, однако в целом кампания идет по плану.

Кадыров руководит Чечней с 2007 года и подал документы на участие в предстоящих выборах. На последних выборах главы Чечни, которые проходили в 2021 году, Кадыров набрал 99,7% голосов.

По словам политика, лично настоял на сохранении прямых выборов в Чечне, чтобы в руководстве находился человек, которому доверяют граждане республики.