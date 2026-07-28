НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Кадыров высказался о дефиците продовольствия в Чечне

Источник:
Sibnet.ru
364 1
Глава Чечни Рамзан Кадыров
Фото: © https://vk.com/ramzan

Глава Чечни Рамзан Кадыров опроверг появившиеся в интернете слухи о якобы дефиците продуктов и товаров первой необходимости в республике.

«Эти сведения являются вымыслом чьей-то фантазии и, конечно же, абсолютно не соответствуют действительности», — написал Кадыров в телеграм-канале.

Глава Чечни подчеркнул, что в республике создан достаточный запас продовольствия и необходимых товаров. Кадыров отметил, что погодные условия лишь незначительно повлияли на сроки уборки урожая в некоторых районах, однако в целом кампания идет по плану.

Кадыров руководит Чечней с 2007 года и подал документы на участие в предстоящих выборах. На последних выборах главы Чечни, которые проходили в 2021 году, Кадыров набрал 99,7% голосов.

По словам политика, лично настоял на сохранении прямых выборов в Чечне, чтобы в руководстве находился человек, которому доверяют граждане республики.

Еще по теме
Песков заявил об идеальном кризисе в стране
Путина попросили «быть смелее»
Володин пять раз проскандировал «Россия, Путин, Победа!»
Госдума восьмого созыва завершит работу
смотреть все
Политика #Россия
Читайте также
Почему нельзя заправлять бензобак «до полного»
Откуда берется «запах дождя»
Обратная сторона Луны. ФОТО
Врач диагностировал ожирение у Моны Лизы
Самое популярное
Когда появятся ташкентские арбузы без нитратов
Из «копеек» и иномарок: как слить бензин из машины
Украина атаковала НПЗ в Тюменской области
Лавров напомнил Рубио о фразе «пацан сказал — пацан сделал»
Обсуждение (1)
Картина дня
Концерт «Za Россию»
Песков заявил об идеальном кризисе в стране
Загранпаспорт
Черногория введет визы для россиян
Армия России
Российские силы поразили два сухогруза в порту Николаев
Колл-центры
Мошеннические колл-центры в Украине приносят до $1 млрд в месяц
О самом главном
Как раздельный сон вредит отношениям
Пить правильно: как бокал меняет вкус алкоголя
От депрессии до биполярки: психиатр назвал любимые «самодиагнозы»
Когда переходить на «ты» с коллегами
Понять и обхитрить: пять способов победить вредность ребенка
Откуда берутся лентяи и кто такие трудоголики
Все статьи
Мультимедиа
Как табак завоевал мир. ИНФОГРАФИКА
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
Как живут и размножаются большие панды. ФОТО
Обратная сторона Луны. ФОТО
Самое обсуждаемое
34
Лавров напомнил Рубио о фразе «пацан сказал — пацан сделал»
31
США изучат роль России в атаках Ирана на объекты ЦРУ
30
Путин предсказал потерю Украиной западных регионов
22
Токаев предложил Путину заморозить украинский конфликт
21
Кремль заявил о невозможности заморозить конфликт на Украине