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Сервис «ГдеБенз» получил официальное приложение

Источник:
Sibnet.ru
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Сервис «ГдеБенз» получил официальное приложение
Фото: © Sibnet.ru

Сайт народной карты заправок «ГдеБенз» обзавелся официальным приложением, сообщила администрация сервиса.

«Все возможности gdebenz.ru будут приезжать в приложения обновлениями, и догонять будем быстро — как вы привыкли. А сайт как был, так и остается полной версией: работает у всех, без установки и регистрации», — говорится в сообщении.

Скачать приложение можно в RuStore для устройств на Android, а также в магазине AppStore для iPhone. Теперь пользователи могут видеть доступность бензина на АЗС на «живой» карте без браузера.

«Если вы уже скачивали какое-то другое приложение "ГдеБенз"— лучше удалите его: за чужие приложения мы ответственности не несем», — подчеркнули разработчики.

«ГдеБенз» — бесплатный народный онлайн-сервис и интерактивная карта АЗС России, созданный разработчиком Евгением Чудовым в июне 2026 года. Он работает по принципу краудсорсинга: водители сами отмечают в реальном времени, на каких заправках есть топливо.

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