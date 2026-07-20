SpaceX запустит гигантскую ракету Starship V3

SpaceX 20 июля запустит сверхтяжелую ракету-носитель Starship V3, сообщил основатель компании Илон Маск в соцсети X. Starship V3 — самая большая и мощная ракета-носитель в истории.

Первоначально запуск был запланирован на 16 июля, однако за секунду до старта автоматическая система безопасности остановила обратный отсчет. Причиной стал отказ нескольких двигателей Raptor на первой ступени Super Heavy — их пришлось заменить.

Запуск станет вторым испытательным полетом Starship версии V3. В рамках миссии на орбиту отправятся 20 спутников Starlink V3 нового поколения, которые слишком велики для запуска ракетами Falcon 9.

Запланировано повторное зажигание одного двигателя Raptor в космосе — это критически важно для будущих межпланетных полетов. Также намечен возврат ускорителя Super Heavy с посадкой в Мексиканском заливе.

Успех миссии — необходимое условие для предстоящей лунной программы NASA Artemis, так как именно этот вариант Starship планируется использовать для высадки астронавтов на Луну, она должна состояться в 2027 году.