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Россия нанесла самый мощный ракетный удар по Киеву с начала СВО

Источник:
Sibnet.ru
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Пожар
Фото: State Emergency Service of Ukraine / CC BY 4.0

Российские силы в ночь на воскресенье, 19 июля нанесли массированный удар по предприятиям ВПК и логистическим центрам в Киеве и области, а также по портам в Одесской области, сообщило Минобороны России.

Это была самый мощный удар по Киеву с применением баллистических ракет с начала специальной военной операции, рассказали источники украинскому издания «Страна». По их данным, примерно за 40 минут по столице было выпущено около 40 баллистических ракет.

Российские ракеты в Киеве поразили предприятия ВПК:

  • «Радионикс» и «Спецоборонмаш»/ГАХК «Артем», связанные с выпуском ракет «Фламинго»;
  • Киев-90, где создают элементы корпусов и комплектующие для управляемых ракет «Нептун-МД»;
  • «Оаклайн», отвечающий за производство деталей для БПЛА большой дальности;
  • терминал «Новая почта», используемый для хранения продукции двойного назначения и сборки дронов, роботизированных комплексов и средств РЭБ.

В Киевской области атакован логистический центр Тарасовка «Антел Пропертис», где находились комплектующие для производства беспилотников.

Минобороны России подчеркнуло, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

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