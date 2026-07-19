Российские силы в ночь на воскресенье, 19 июля нанесли массированный удар по предприятиям ВПК и логистическим центрам в Киеве и области, а также по портам в Одесской области, сообщило Минобороны России.

Это была самый мощный удар по Киеву с применением баллистических ракет с начала специальной военной операции, рассказали источники украинскому издания «Страна». По их данным, примерно за 40 минут по столице было выпущено около 40 баллистических ракет.

Российские ракеты в Киеве поразили предприятия ВПК:

«Радионикс» и «Спецоборонмаш»/ГАХК «Артем», связанные с выпуском ракет «Фламинго»;

Киев-90, где создают элементы корпусов и комплектующие для управляемых ракет «Нептун-МД»;

«Оаклайн», отвечающий за производство деталей для БПЛА большой дальности;

терминал «Новая почта», используемый для хранения продукции двойного назначения и сборки дронов, роботизированных комплексов и средств РЭБ.

В Киевской области атакован логистический центр Тарасовка «Антел Пропертис», где находились комплектующие для производства беспилотников.

Минобороны России подчеркнуло, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.