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Атаки БПЛА сегодня: над регионами России сбито 379 дронов

Источник:
Sibnet.ru
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Армия России (беспилотник)
Фото: © пресс-служба Минобороны РФ

Средствами противовоздушной обороны над территорией России 18 июля уничтожено 379 украинских беспилотных летательных аппаратов, сообщило Минобороны РФ.

«В течение ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 379 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении ведомства в мессенджере «Макс».

Беспилотники сбили в небе над Белгородской, Брянской, Курской, Смоленской, Рязанской, Калужской, Тульской, Тамбовской, Орловской, Липецкой, Тверской, Псковской, Воронежской, Ростовской, Волгоградской, Ленинградской и Владимирской областями.

Также дроны были ликвидированы в воздушном пространстве над Московским регионом, Краснодарским краем, Республикой Крым, акваториями Азовского и Черного морей, уточнило Минобороны.

В частности, беспилотники атаковали логистические центры Wildberries в Котовске Тамбовской области и подмосковной Электростали. В результате удара по складу в Котовске погибли семь человек, еще 25 пострадали, в Электростали погиб один человек, пострадали 23.

Что делать при атаке дронов. Инструкция →
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Топ комментариев

Удавиков

была страна, в которой бесплатно давали жильё, эх...

dimans1000

Такая повозка за 4 млн, безумие просто

dimans1000

Ерунда всё это, надо под землю прятать хранилища

Egorka72

Жильё недоступно, медицина недоступна, образование тоже, продукты в магазинах тоже становятся недоступными........