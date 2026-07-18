Атаки БПЛА сегодня: над регионами России сбито 379 дронов

Средствами противовоздушной обороны над территорией России 18 июля уничтожено 379 украинских беспилотных летательных аппаратов, сообщило Минобороны РФ.

«В течение ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 379 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении ведомства в мессенджере «Макс».

Беспилотники сбили в небе над Белгородской, Брянской, Курской, Смоленской, Рязанской, Калужской, Тульской, Тамбовской, Орловской, Липецкой, Тверской, Псковской, Воронежской, Ростовской, Волгоградской, Ленинградской и Владимирской областями.

Также дроны были ликвидированы в воздушном пространстве над Московским регионом, Краснодарским краем, Республикой Крым, акваториями Азовского и Черного морей, уточнило Минобороны.

В частности, беспилотники атаковали логистические центры Wildberries в Котовске Тамбовской области и подмосковной Электростали. В результате удара по складу в Котовске погибли семь человек, еще 25 пострадали, в Электростали погиб один человек, пострадали 23.