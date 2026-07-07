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Что делать при атаке дронов. Инструкция

Источник:
Sibnet.ru
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Украинские дроны проникают все глубже в Россию. Какие БПЛА бывают, как их распознать, где укрыться и что при беспилотной опасности нельзя делать ни в коем случае?

В зависимости от задач дроны различаются по конструкции. Беспилотники (БПЛА) самолетного типа имеют жесткое крыло и не могут зависать. Отличаются большой дальностью и продолжительностью полета. У БПЛА вертолетного типа — несущий винт, как у вертолета.

У мультироторных (коптеров) — несколько винтов, они могут висеть на месте и маневрировать. К ним относятся FPV-дроны (беспилотников с видом от первого лица).

Звук самолетного беспилотника похож на монотонно работающий мопед или газонокосилку. Должна насторожить именно непрерывность звука. БПЛА вертолетного типа жужжат, как рой пчел.

Полеты любых беспилотников над населенными пунктами в настоящее время запрещены. Поэтому, заметив или услышав БПЛА в любое время суток, можно предполагать, что это вражеский налетчик и необходимо прятаться.

Что делать при атаке дронов

Дополнительным укрытием может стать спасательное термоодеяло из фольги. Отражение помешает беспилотнику и оставит человека незамеченным.

Существенные помехи для камеры беспилотники создадут кусочки стекла и зеркала, их рассыпают на крыши автомобилей и зданий.

Почему нельзя снимать БПЛА на фото и видео

Съемка беспилотников и последствий их использования с дальнейшей публикацией в Сети может дать противнику ценную информацию для анализа координат ударов, оценки эффективности атак и планирования новых нападений.

Слово «дрон» пришло из английского языка. Drone — «трутень» (самец пчелы), имитирует монотонное, низкое жужжание или гудение, которое издают летающие насекомые.

Под запрет попадает также съемка работы экстренных служб при ликвидации последствий, поскольку эти данные могут спровоцировать повторные удары.

Размер штрафа зависит от сути нарушения и региона. Вилка штрафов варьируется от 1,5 тысячи рублей для физлиц и до 200 тысяч рублей для юрлиц, возможен административный арест.

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_ASUS__

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