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Извержения в Сибири назвали причиной крупнейшего вымирания

Источник:
Sibnet.ru
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Извержение вулкана
Фото: © U.S. Department of the Interior

Масштабные извержения Сибирских траппов выступили ключевой причиной крупнейшего массового вымирания в истории Земли около 252 миллионов лет назад, выяснила международная группа исследователей.

На границе пермского и триасового периодов на территории современной Сибири началась серия вулканических извержений, продолжавшаяся свыше миллиона лет. Она сопровождалась колоссальными выбросами парниковых и токсичных газов.

Дело в том, что при проникновении в осадочные породы, содержащие карбонаты, уголь и углеводороды, раскаленная магма нагревала их, вызывая выделение больших объемов углекислого газа и других веществ.

По оценкам исследователей, суммарный объем выбросов углекислого газа мог достигать около 100 тысяч миллиардов тонн. Анализ ископаемых остатков показал, что в результате исчезло около 80–90% морских видов на планете.

Ученые полагают, что вымирание стало результатом сразу нескольких взаимосвязанных процессов, среди которых глобальное потепление примерно на 10 градусов, снижение содержания кислорода в морской воде и распространение токсичных соединений.

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Топ комментариев

mosquito__2010

бывает.западным партнёрам стоило бы почаще посещать своего подопечного.виктории нуланд тоже не помешало...

Captain Nemo

Про таких всегда говорили " Смотрит в книгу, видит фигу "

mosquito__2010

да это в духе нынешней украины называть улицы в честь нацистов террористов и преступников.

alexxshadow

Вовремя откинулся старая вражина Линдси.