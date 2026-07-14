Извержения в Сибири назвали причиной крупнейшего вымирания

Масштабные извержения Сибирских траппов выступили ключевой причиной крупнейшего массового вымирания в истории Земли около 252 миллионов лет назад, выяснила международная группа исследователей.

На границе пермского и триасового периодов на территории современной Сибири началась серия вулканических извержений, продолжавшаяся свыше миллиона лет. Она сопровождалась колоссальными выбросами парниковых и токсичных газов.

Дело в том, что при проникновении в осадочные породы, содержащие карбонаты, уголь и углеводороды, раскаленная магма нагревала их, вызывая выделение больших объемов углекислого газа и других веществ.

По оценкам исследователей, суммарный объем выбросов углекислого газа мог достигать около 100 тысяч миллиардов тонн. Анализ ископаемых остатков показал, что в результате исчезло около 80–90% морских видов на планете.

Ученые полагают, что вымирание стало результатом сразу нескольких взаимосвязанных процессов, среди которых глобальное потепление примерно на 10 градусов, снижение содержания кислорода в морской воде и распространение токсичных соединений.