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ЦБ ввел в обращение модернизированную 100-рублевую банкноту

Источник:
Sibnet.ru
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Модернизированная 100-рублевая банкнота
Модернизированная 100-рублевая банкнота
Фото: © Банк россии

Банк России ввел в обращение модернизированную банкноту номиналом сто рублей, сообщила пресс-служба ЦБ.

«Банкнота посвящена Центральному федеральному округу», — говорится на сайте регулятора.

Оформление лицевой стороны соответствуют купюре выпуска 2022 года. Основное изображение – фрагмент Спасской башни Кремля с курантами.

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На обновленном обороте разместили стилизованное изображение карты округа и Ржевский мемориал Советскому Cолдату.

В нижнем правом углу лицевой стороны размещен QR-код. Он ведет на страницу сайта Центробанка, где опубликовано описание защитных признаков банкноты.

Модернизированные 100 рублей, как и другие современные российские банкноты, имеют два серийных номера

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