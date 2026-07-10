ЦБ ввел в обращение модернизированную 100-рублевую банкноту

Банк России ввел в обращение модернизированную банкноту номиналом сто рублей, сообщила пресс-служба ЦБ.

«Банкнота посвящена Центральному федеральному округу», — говорится на сайте регулятора.

Оформление лицевой стороны соответствуют купюре выпуска 2022 года. Основное изображение – фрагмент Спасской башни Кремля с курантами.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Что изображено на российских банкнотах

На обновленном обороте разместили стилизованное изображение карты округа и Ржевский мемориал Советскому Cолдату.

В нижнем правом углу лицевой стороны размещен QR-код. Он ведет на страницу сайта Центробанка, где опубликовано описание защитных признаков банкноты.

Модернизированные 100 рублей, как и другие современные российские банкноты, имеют два серийных номера