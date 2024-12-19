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От часовни до космодрома: что изображено на российских банкнотах

Источник:
Sibnet.ru
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Банк России подвел итоги очередного конкурса изображений на банкнотах. В этот раз символом тысячерублевой купюры стал теплоход на подводных крыльях «Метеор». Дизайн современных российских рублей основан на изображении знаковых, исторических объектов страны, в этом он сильно отличается от оформления дореволюционных и советских банкнот.
Банкноты
Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Дореволюционные банкноты украшали вензеля правивших императоров и изображения царских особ. На советских купюрах их сменили гербы Советского Союза и портреты Ленина. Несмотря на кардинальную смену эпох, в оформлении рублей четко прослеживалась художественная традиция.

Для имперских и советских банкнот были характерны элементы гильоша — сеть волнистых, переплетающихся между собой фигурных линий. Постсоветская Россия порвала с традицией подобного украшательства, сделав акцент на повсеместно известных образах.

В 1995 году вошла в обращение серия банкнот с новым оформлением, на которых были изображены города России. Их дизайн разработал художник Гознака Игорь Крылков. С той поры стиль оформления не менялся. В 1998 году была проведена деноминация, которая лишь убрала с купюр лишние ноли.

Пять рублей

Пятирублевая банкнота введена в обращение в 1998 году. Преобладающий цвет банкноты — зеленый. Посвящена Великому Новгороду.

5 рублей

Основное изображение лицевой стороны — памятник «Тысячелетие России» на фоне Софийского собора в Великом Новгороде — древнейшего русского храма, построенного в 1050 году. На оборотной стороне показана стена Новгородского кремля.

Десять рублей

Банкнота достоинством 10 рублей введена в обращение в 1997 году. Преобладающий цвет — зеленый. Посвящена Красноярску.

10 рублей

На лицевой стороне показана набережная с Коммунальным мостом через Енисей, а также главный красноярский символ — часовня Параскевы Пятницы. Основное изображение оборотной стороны — Красноярская ГЭС, одна из крупнейших гидроэлектростанций мира. 

Пятьдесят рублей

Введена в обращение в 1997 году. Преобладающий цвет банкноты — синий. Посвящена Санкт-Петербургу.

50 рублей

На лицевой стороне купюры — скульптура девы на фоне Петропавловской крепости. Эта дева считается воплощением реки Невы. На оборотной стороне изображены знаменитая ростральная колонна и здание биржи, построенное в XVIII веке. 

Сто рублей

Появилась в обращении с 2022 года. Преобладающие цвета банкноты — оливковый, оранжевый. Она не посвящена конкретному городу.

100 рублей

Основное изображение лицевой стороны банкноты — фрагмент Спасской башни Московского Кремля с курантами, парк «Зарядье» и высотка МГУ. На оборотной стороне — Ржевский мемориал Советскому Солдату, посвященный памяти воинов, павших в боях подо Ржевом в 1942—1943 годах. 

Двести рублей

Введена в обращение в 2017 году. Преобладающий цвет банкноты — зеленый. Посвящена Крыму и городу Севастополю.

200 рублей

Основное изображение лицевой стороны банкноты — Памятник затопленным кораблям в Севастопольской бухте. В 1885 году во время Крымской войны моряки Черноморского флота затопили свои корабли, чтобы не дать вражескому флоту войти в бухту. На оборотной стороне — Музей-заповедник «Херсонес Таврический» с развалинами древнегреческого города. 

Пятьсот рублей

Появилась в обращении в 2004 году. Преобладающий цвет банкноты — фиолетовый. Посвящена Архангельску.

500 рублей

На лицевой стороне 500-рублевой банкноты изображен памятник Петру Великому, стоящий на набережной Северной Двины. На оборотной стороне — Соловецкий монастырь, построенный в XV столетии на острове в Белом море. Долгие годы он был политической и церковной тюрьмой, куда ссылали «неблагонадежных» людей. 

Тысяча рублей

Введена в обращение в 2004 году. Преобладающий цвет — зеленый. Посвящена банкнота древнему русскому городу Ярославлю.

1000 рублей

На лицевой стороне — памятник великому князю Ярославу Мудрому, стоящий на фоне часовни Казанской Богоматери. На оборотной стороне изображена церковь Иоанна Предтечи — единственный в России пятнадцатиглавый храм. Этот шедевр русского зодчества был построен в XVII веке.

Две тысячи рублей

Банкнота достоинством 2 тысячи рублей введена в обращение в 2017 году. Преобладающий цвет — синий. Посвящена Дальнему Востоку и городу Владивостоку.

2000 тысячи рублей

Основное изображение лицевой стороны — вантовый Русский мост, соединяющий остров Русский с материковой частью Владивостока. На оборотной стороне изображен космодром «Восточный» — один из знаковых объектов современной России. 

Пять тысяч рублей

Введена в обращение в 2023 году. Преобладающий цвет — красный. Посвящена Уралу.

5000 рублей

На лицевой стороне 5-тысячной банкноты изображены стела Европа-Азия, а также достопримечательности Екатеринбурга: дом Севастьянова, цирк, главпочтамт, небоскреб «Высоцкий» и башня «Исеть». На оборотной стороне — памятник «Сказ об Урале» в Челябинске и стела «66 параллель» в Салехарде.

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