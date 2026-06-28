Эксперт рассказал о россиянах, у которых с 1 июля вырастет пенсия

Размер пенсионного обеспечения с 1 июля 2026 года вырастет у двух категорий россиян: у тех, кто получил I группу инвалидности и тех, кому исполнилось 80 лет, сообщил профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.

«Пенсионерам, которым в июне текущего года исполнилось 80 лет, предусмотрено автоматическое удвоение фиксированной выплаты к пенсии по старости — сумма составит 19 168 рублей. Правило также касается граждан, получивших I группу инвалидности», — рассказал ТАСС Сафонов.

Эксперт отметил, что бывают ситуации, когда 80-летний пенсионер имел обычную страховую пенсию по старости, но потом он получил инвалидность. В таком случае Соцфонд России переводит гражданина на страховую пенсию по инвалидности.

«Эта пенсия рассчитывается по той же формуле, что и пенсия по старости: количество заработанных пенсионных баллов умножается на их стоимость плюс фиксированная выплата. Но ключевое отличие - в размере фиксированной выплаты, которая напрямую зависит от группы инвалидности», — отметил Сафонов.

По словам эксперта, людям с инвалидностью I группы фиксированная выплата удваивается по сравнению с обычной пенсией по старости. Кроме того, с 2025 года им также назначается надбавка на уход.