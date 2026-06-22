Госдума оценила идею изъятия средств россиян из банков

Идея изъятия средств россиян из банков не имеет смысла и нанесет ущерб экономике, заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

«Деньги, которые находятся на вкладах и так далее, — это ресурс для кредитования экономики, для проведения финансовых операций. А если их заморозить, отнять, это значит лишить экономику денег», — сказал парламентарий в интервью RTVI.

Поводом для дискуссии стало выступление лидера КПРФ Геннадия Зюганова на XIX съезде партии. Он заявил, что на счетах российских банков находятся 67 триллионов вкладов граждан и 63 триллиона рублей, принадлежащих бизнесу.

По словам Зюганова, финансовые организации «наживаются на них, не вкладывая в развитие страны», что является «полным безобразием». При этом пресс-служба ЦК КПРФ позднее выступила с заявлением, что лидер партии не предлагал национализацию этих денег.

В заявлении указывалось, что лидер КПРФ лишь обратил внимание на объем средств, сосредоточенных в банковской системе, а источником дополнительных доходов бюджета должны стать сверхдоходы финансового сектора.