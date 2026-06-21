Эксперт дала совет, как спокойно вернутся к работе после отпуска

Возвращение к работе после отпуска часто оказывается непростым даже для тех, кто успел хорошо отдохнуть, резкая смена обстановки грозит серьезным стрессом, рассказала HR-директор девелопера Level Group Валентина Романова.



Одна из самых распространенных ошибок после возвращения из отпуска — стремление сразу вернуться к прежнему темпу работы и решить все накопившиеся вопросы за один день.

«После отпуска организму и психике требуется время на адаптацию. Если человек несколько недель жил в другом режиме, ожидать от себя максимальной эффективности с первого рабочего дня не стоит. В среднем на полноценное возвращение в рабочий ритм требуется от двух до пяти дней», — отметила эксперт в интервью «Известиям».

Она предупредила, что желание немедленно доказать свою продуктивность может привести к обратному результату. «Первую рабочую неделю после отдыха лучше воспринимать как плавный разгон, а не как спринтерскую дистанцию. Попытки сразу наверстать все упущенное нередко приводят к стрессу и эмоциональному истощению», — подчеркнула Романова.

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По ее мнению, начинать работу стоит не с разбора переполненной электронной почты, а с оценки текущей ситуации. Важно понять, какие изменения произошли за время отсутствия, какие задачи стали приоритетными и на каких проектах необходимо сосредоточиться в первую очередь.

Еще одним важным элементом адаптации эксперт назвала отказ от многозадачности в первые дни после отпуска. В первые два-три дня лучше сократить количество параллельных задач.



Эксперт рекомендовала не начинать со сложных проектов. Более эффективной стратегией станет выполнение задач с быстрым и понятным результатом. Это поможет вернуть ощущение контроля над ситуацией и быстрее восстановить уверенность в силах.