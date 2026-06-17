Прокуратура потребовала повторной экспертизы здоровья Лерчек

Прокуратура направила в один из судов Москвы заявление о назначении блогеру Валерии Чекалиной (Лерчек) с диагностированным раком желудка четвертой стадии повторной комплексной судебно-медицинской комиссионной экспертизы.

«Несмотря на тяжелый диагноз, предполагающий практически прикованность, [Чекалина] освещает ее в различных интернет-сообществах, подробно показывает все стороны своей жизни, публикует видеоролики и фотографии, текстовые материалы при помощи аккаунта своего сожителя Луиса Сквирччиарини (отца четвертого ее ребенка)», — приводит ТАСС заявление прокуратуры.

По данным ведомства, «волну общественного возмущения» вызвало то, что Лерчек в день очередного сеанса химиотерапии поделилась информацией, что тренируется в фитнес-клубе, поднимает тяжести, хотя до этого сообщала, что перенесла операцию по восстановлению разрушенных метастазами позвонков.

Также прокуратура просит проверить Сквирччиарини, ведущего соцсети Лерчек.

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Чекалина с осени 2024 году находилась под домашним арестом из-за обвинения в выводе более 250 миллионов рублей по поддельным документам в ОАЭ. В конце февраля 2026 года она родила ребенка. После у нее обнаружили рак желудка с метастазами в костях, плаценте, канцероматоз, поражение оболочек головного мозга. Процесс по ее делу приостановлен.

Блогер прошла шесть курсов химиотерапии. Несколько дней назад в Сети появилось видео, на котором Лерчек в коротком платье и на высоких каблуках пришла на свадьбу друзей. Она поймала букет невесты, несмотря на утверждения Сквирччиарини, что Чекалина ослепла на правый глаз.