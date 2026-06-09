Ходорковского приговорили к 10 годам за фейки об армии

Мещанский суд Москвы заочно приговорил экс-главу ЮКОСа, бизнесмена Михаила Ходорковского (признан Минюстом иноагентом, включен Росфинмониторингом в перечень лиц, причастных к экстремизму и терроризму) к 10 годам лишения свободы в колонии общего режима за распространение фейков о российской армии, сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.

Также суд на пять лет лишил Ходорковского возможности администрировать сайты. Срок его наказания будет исчисляться с момента задержания или экстрадиции в Россию.

По версии следствия, он, будучи за границей, в сентябре 2022 года и в июле 2024 года опубликовал в соцсети «заведомо ложную информацию» о действиях Вооруженных сил России против мирного населения в спецоперации на Украине.

Ходорковский также является фигурантом еще одного уголовного дела, которое ФСБ в октябре 2025 года возбудила в отношении членов Антивоенного комитета (признан террористической организацией, его деятельность запрещена и признана нежелательной на территории страны).

Речь идет о статье 278 (насильственный захват или удержание власти; до 20 лет лишения свободы) и части 1 и 2 статьи 205.4 УК (организация террористического сообщества и участие в нем; до 20 лет лишения свободы). Ходорковский — руководитель этой организации.