Эксперт назвал самые подделываемые товары в России

Около половины контрафакта продаются на барахолках и рынках, сообщил в председатель Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ) Станислав Богданов.
«В топ самых подделываемых категорий входят автозапчасти, спортивная обувь и одежда, косметика и бытовая химия, алкоголь, табачные изделия, ноутбуки и смартфоны», — сказал в интервью ТАСС Богданов.
По его словам, около половины контрафакта продаются на
барахолках и рынках, до 30-40% — через маркетплейсы, остальное — в социальных
сетях и одиночные мелкие магазины.
Как отметил Богданов, одна из мер, которая может существенно оздоровить рынок, — введение прослеживаемости товара по всей цепочке до конечного покупателя во всех форматах торговли.
В крупных торговых сетях, входящих в АКОРТ, действует
строгая система проверки всех контрагентов с обязательным подтверждением прав
на товарные знаки. Благодаря этому фальсификат отсекается до входа на полку, пояснил
он.