Эксперт назвал самые подделываемые товары в России

Около половины контрафакта продаются на барахолках и рынках, сообщил в председатель Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ) Станислав Богданов.

«В топ самых подделываемых категорий входят автозапчасти, спортивная обувь и одежда, косметика и бытовая химия, алкоголь, табачные изделия, ноутбуки и смартфоны», — сказал в интервью ТАСС Богданов.

По его словам, около половины контрафакта продаются на барахолках и рынках, до 30-40% — через маркетплейсы, остальное — в социальных сетях и одиночные мелкие магазины.



Как отметил Богданов, одна из мер, которая может существенно оздоровить рынок, — введение прослеживаемости товара по всей цепочке до конечного покупателя во всех форматах торговли.

В крупных торговых сетях, входящих в АКОРТ, действует строгая система проверки всех контрагентов с обязательным подтверждением прав на товарные знаки. Благодаря этому фальсификат отсекается до входа на полку, пояснил он.