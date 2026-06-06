Магнитная буря завершилась на Земле, сообщила Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

Фото: © Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН

«Исходя из регистрируемых в данный момент параметров плазмы в окружающем Землю пространстве, геомагнитное событие завершено», — говорится в сообщении ученых.

Буря длилась около десяти часов — с 16.00 пятницы до 2.00 субботы, отмечается в сообщении. Пик события был зафиксирован 5 июня около 20.00 по московскому времени на уровне G2,3.

После завершения бури сохраняются небольшие остаточные возмущения, поддерживаемые преимущественно повышенной скоростью солнечного ветра.

Интенсивность магнитных бурь официально измеряется по пятибалльной шкале — от G1 (слабая буря) до G1 (экстремальная). G3 относится к сильным бурям, она вызывает заметные изменения в геомагнитной обстановке.