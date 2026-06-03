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Роскомнадзор прокомментировал недоступность Minecraft

Источник:
Sibnet.ru
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Ребенок играет в Minecraft
Фото: © Sibnet.ru

Роскомнадзор не ограничивал доступ к игре Minecraft, сообщила пресс-служба ведомства после появившихся публикаций о сбоях.

По данным портала Downdetector, проблемы с доступом у пользователей Minecraft начались около 10.30 по московскому времени и продолжаются до сих пор. Геймеры по всему миру жалуются на невозможность запустить игру и подключиться к серверам.

При попытке запустить лаунчер Minecraft игра предлагает оффлайн-режим. В России больше всего жалоб на сбои в игре поступило из Москвы, а также Новосибирской, Иркутской, Ивановской областей.

Ранее Роскомнадзор уже опровергал слухи о возможной блокировке Minecraft в России. Регулятор отмечал, что не получал решений от уполномоченных органов об ограничении доступа к популярной игре.

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