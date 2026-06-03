Начал действовать сезонный запрет на шипованные шины

Езда на шипованных шинах в летние месяцы грозит штрафом. Но быстрый износ и плохая управляемость зимних шин станут еще большей проблемой для экономных водителей.

Запрет на использование шипованных шин в июне, июле и августе прописан в перечне неисправностей автомобилей, при которых запрещена их эксплуатация. За это предусмотрен штраф в размере 500 рублей согласно части 1 статьи 12.5 КоАП РФ.

Нешипованная резина (липучка) законодательно не запрещена, поэтому штраф за нее летом не предусмотрен. Независимо от сезона, если резина осталась зимней, остаточная глубина ее протектора должна быть не менее 4 мм. Если он стерт сильнее, штраф составит те же 500 рублей.

Зимняя резина мягкая и в теплое время стирается почти в два раза быстрее. Машина становится менее устойчивой при резких маневрах, а тормозной путь автомобиля знначительно увеличивается.