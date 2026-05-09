Путин назвал День Победы священным праздником

Sibnet.ru
Президент Владимир Путин выступил на параде Победы
Президент Владимир Путин выступил на параде Победы на Красной площади в Москве, назвав 9 мая священным праздником для России.

«Мы отмечаем его с чувствами гордости и любви к своей стране, с пониманием нашего общего долга — защищать интересы и будущее родины», — сказал глава государства.

Путин в своем выступлении подчеркнул, что именно советский народ спас весь мир от нацизма. По его словам, СССР вернул суверенитет тем государствам, которые капитулировали перед гитлеровской Германией и превратились в «покорных соучастников ее преступлений».

«Мы всегда будем помнить подвиг советского народа. То, что именно он внес решающий вклад в разгром нацизма, спас свою страну, спас мир. Положил конец тотальному, беспощадному злу», — отметил он.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что выступление Путина на параде Победы будет «очень важным». Также он уточнил, что 9 мая российский президент планирует провести более десяти официальных встреч.

Обсуждение (1)
Топ комментариев

se 34

Ребят я призываю всех 9 мая жарить шашлыки, у нас в сибири обещают теплую погоду и давайте возьмем мяса,...

krasprol

И всего то почти десять лет.И опять планируется...Проект запустили в начале 2000 годов...

inferno81

Лидеры других стран всегда и до войны посещали 9 мая Москву .Причём здесь , Боится Путин за свою жизнь

Qprovessional

где это снижение в Москве? у нас ничего не подешевело