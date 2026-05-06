Зеленский обвинил Россию в нарушении режима тишины

Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российская сторона якобы 1820 раз нарушила режим тишины, производя обстрелы, попытки штурмов и авиационные удары.

Зеленский вечером 4 мая объявил режим тишины с полуночи 5 мая до полуночи 6 мая. Режим тишины был введен в одностороннем порядке, он начал действовать за несколько дней до объявленного Россией перемирия.

По решению президента Владимира Путина Россия объявила перемирие с Украиной на 8-9 мая, решение было принято в одностороннем порядке. Если армия Украины попытается сорвать Парад Победы на Красной площади, по Киеву нанесут ракетный удар, предупредило Минобороны.

Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник отметил, что обвинения Владимира Зеленского — «патологический цинизм», так как украинская сторона в одностороннем порядке объявляет режим прекращения огня, после чего сама его нарушает.

qseft

Идиоты,а вы к 30 году у власти ещё останетесь?Средства по карманам разойдутся,сколько их сидит уже и...

Удавиков

песков прокомментирует об очередном цвете мифических линий, правда цвета для линий уже давно закончились,...

Qprovessional

Ютуб по факту заменить нечем, там видео со всего мира на любую тему

pepelmetal

Мужчина? Как много ошибок в слове петух!