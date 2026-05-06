Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российская сторона якобы 1820 раз нарушила режим тишины, производя обстрелы, попытки штурмов и авиационные удары.

Зеленский вечером 4 мая объявил режим тишины с полуночи 5 мая до полуночи 6 мая. Режим тишины был введен в одностороннем порядке, он начал действовать за несколько дней до объявленного Россией перемирия.

По решению президента Владимира Путина Россия объявила перемирие с Украиной на 8-9 мая, решение было принято в одностороннем порядке. Если армия Украины попытается сорвать Парад Победы на Красной площади, по Киеву нанесут ракетный удар, предупредило Минобороны.

Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник отметил, что обвинения Владимира Зеленского — «патологический цинизм», так как украинская сторона в одностороннем порядке объявляет режим прекращения огня, после чего сама его нарушает.