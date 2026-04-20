Адам Кадыров увеличил количество медалей

Сын главы Чечни Рамзана Кадыров Адам Кадыров получил новую награду — медаль в честь 20-летия специального моторизованного полка «Север» имени А. А. Кадырова, сообщил руководитель республики.

В Грозном состоялось торжественное построение, посвященное 20-й годовщине со дня образования специального моторизованного полка «Север» имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова. Адам Кадыров вручил награды отличившимся бойцам, и сам получил медаль.

«Обращаясь к личному составу полка, Адам Кадыров поздравил с юбилейной датой, выразил благодарность за добросовестную службу и преданность долгу», — написал глава Чечни. Судя по опубликованному видео с мероприятия, Адам Кадыров говорил на чеченском.

В начале года Адама Кадырова наградили золотой медалью «За заслуги в повышении безопасности атомных станций» за охрану Запорожской АЭС. У 18-летнего сына Рамзана Кадырова есть звание Героя Чечни и множество других наград.