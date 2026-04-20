НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Адам Кадыров увеличил количество медалей

Источник:
Sibnet.ru
296 2
Секретарь Совета Безопасности Чечни, сын главы Чечни Адам Кадыров
Фото: © кадр из видео

Сын главы Чечни Рамзана Кадыров Адам Кадыров получил новую награду — медаль в честь 20-летия специального моторизованного полка «Север» имени А. А. Кадырова, сообщил руководитель республики.

В Грозном состоялось торжественное построение, посвященное 20-й годовщине со дня образования специального моторизованного полка «Север» имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова. Адам Кадыров вручил награды отличившимся бойцам, и сам получил медаль.

«Обращаясь к личному составу полка, Адам Кадыров поздравил с юбилейной датой, выразил благодарность за добросовестную службу и преданность долгу», — написал глава Чечни. Судя по опубликованному видео с мероприятия, Адам Кадыров говорил на чеченском.

В начале года Адама Кадырова наградили золотой медалью «За заслуги в повышении безопасности атомных станций» за охрану Запорожской АЭС. У 18-летнего сына Рамзана Кадырова есть звание Героя Чечни и множество других наград.

Еще по теме
Политика #Россия
Читайте также
Самое популярное
Обсуждение (2)
Мультимедиа
Самое обсуждаемое
