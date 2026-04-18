Начинается парад четырех планет

Сразу четыре планеты 18 апреля 2026 года выстроятся в одну линию на ночном небе, сообщается на сайте NASA. В космическом параде поучаствуют Меркурий, Марс, Сатурн и Нептун.

Фото: © ESO

Космический парад — оптическая иллюзия. Феномен возникает из-за того, что все планеты движутся по орбитам вблизи одной плоскости — эклиптики, пути Солнца по небу. В некоторые моменты с Земли кажется, будто небесные тела стоят в одной линии.

Четыре планеты утром 18 апреля окажутся близко друг к другу на предрассветном небе, образуя «парад» вдоль эклиптики. Наблюдать за парадом планет в Северном полушарии лучше всего примерно за 30 минут до солнечного восхода.

Дело в том, что планеты взойдут поздно и будут находиться низко над восточным горизонтом. При этом в реальности планеты не выстроятся в идеальную линию в пространстве, они просто окажутся рядом друг с другом для наблюдателя на Земле.

Увидеть невооруженным глазом все четыре планеты невозможно, для этого потребуется небольшой телескоп, так как далекий Нептун в предрассветных сумерках для большинства наблюдателей будет слишком тусклым.

Если 18 апреля погода подведет и утреннее небо окажется облачным, парад четырех планет можно будет наблюдать еще несколько дней подряд — до 20-21 апреля.

