Химтрейлы: что и зачем распыляю с неба

Популярная теория заговора гласит, что по всему миру с самолетов распыляют ядовитые аэрозоли. Сторонники теории называют такие следы в небе химтрейлами и нередко публикуют в соцсетях видео пролетающих авиалайнеров с белой полосой позади. Что такое химтрейлы на самом деле и могут ли они представлять опасность для людей?

Понятие возникло задолго до появления конспирологической теории — армия США использовала распыление химических веществ над Вьетнамом, Камбоджей и Лаосом в 1967—1972 годах в рамках операции «Попай». Позднее американские власти официально признали использование химтрейлов.

Кто применял химтрейлы

Американские военные рассеивали в дождевых облаках над Вьетнамом иодид серебра, что приводило к обильным осадкам. Их количество в итоге превысило норму в три раза, поля с рисом были затоплены, а дороги, по которым вьетнамские партизаны снабжались оружием и снаряжением, сильно размыло.

В 1977 году ООН приняла Конвенцию о запрещении военного или любого иного враждебного использования средств воздействия на природную среду. После этого реальное использование климатического оружия прекратилось.

Тем не менее, теоретические изыскания в этой сфере продолжались. Так, в августе 1996 года ВВС США опубликовали статью «Weather as a Force Multiplier: Owning the Weather in 2025», в которой обсуждались идеи погодного оружия.

Конгресс США в октябре 2001 года легализовал термин «химтрейлы» — в принятом акте H.R. 2977 под ним подразумевались экзотические системы вооружения. Широкую известность химтрейлы получили в 2007 году, когда телевидение штата Луизиана сняло посвященный следам в небе сюжет.

Журналисты обратили внимание, что небо над городами штата покрыто сеткой конденсационных следов от самолетов, а концентрация солей бария в атмосфере трехкратно превышает норму. Телеканал связал оба явления в сюжете. Позднее выяснилось, что при подсчетах журналисты серьезно ошиблись, но среди населения пополз слух, что людей травят с самолетов.

Чтобы уменьшить панику, Агентству по охране окружающей среды США даже пришлось опубликовать специальный отчет «Aircraft Contrails Factsheet», в котором ученые объясняли, что такое конденсационные следы от самолетов и почему они не могут навредить людям.

Что распыляют самолеты

Конспирологи ожесточенно спорят, для каких целей власти разных стран распыляют над населенными пунктами химтрейлы. Одна из самых популярных теорий гласит, что правительства испытывают разные виды климатического оружия.

В качестве доказательства приводится статистика, по которой количество экстремальных погодных явлений в последние годы непрерывно растет. Химтрейлы над Россией якобы вызывают град, сильные ливни, ураганы.

По другой теории, химтрейлы распыляют с самолетов, чтобы влиять на здоровье людей. Химические вещества якобы снижают агрессивность граждан, повышают управляемость и доверчивость. В некоторых случаях власти контролируют таким способом рождаемость, утверждают конспирологи.

Распространение коронавируса породило еще одну версию — химтрейлы представляют собой вирусные частицы, которые распыляются для заражения людей. Повышение интереса к этой теме подтверждает «Яндекс» — количество соответствующих запросов росло, когда в страну приходила новая волна инфекции.

Пики запросов по слову «химтрейлы» совпадают с повышением заболеваемости коронавирусом Фото: © wordstat.yandex.ru

На сегодня в соцсетях функционируют сотни сообществ, посвященных химтрейлам. Они регулярно публикуют пугающие фото и видео, на которых видны белые следы от самолетов. Социологический опрос, проведенный в 2016 году, показал, что почти каждый третий американец верит в реальность химтрейлов.

При этом адепты теории заговора отмечают, что химтрейлы отличаются от обычных следов самолета — они возникают при подлете к населенному пункту, сохраняются намного дольше и медленно расширяются, зачастую образуя в небе сетку.

Что говорит наука

Двигатель самолета в ходе работы выбрасывает в атмосферу горячие газы, которые превращаются в пар. Явление выглядит как белая полоса в небе, его называют инверсионным или конденсационным следом.

Для появления такого следа необходимо определенное сочетание влажности, температуры и давления. Обычно, чем холоднее воздух, тем гуще и «живучее» белый туман. Пассажирские самолеты обычно летают на высоте от 9 до 12 километров, где зимой и летом одинаково холодно.

Инверсионные следы состоят из мельчайших кристалликов льда и примесей — углекислого газа, оксида азота, соединений серы. Для людей такой состав полностью безвреден.

Как только самолет снижается для посадки, воздух вокруг теплеет, конденсационный след исчезает. Что касается сетки из белых следов, над городами она возникает в том случае, если рядом есть аэропорт — лайнеры в этом случае взлетают и садятся с разных направлений, оставляя пересекающиеся конденсационные следы.

Сами пилоты неоднократно комментировали теорию заговора — по их словам, распылять любые вещества с высоты в 12 километров бессмысленно, так как их унесет воздушными течениями на сотни и тысячи километров. Реальные химикаты распыляют намного ниже — максимум на высоте в несколько сотен метров.

Ученые Института Карнеги, Калифорнийского университета и организации Near Zero провели в 2016 году исследование на тему химтрейлов, результаты которого были опубликованы в издании Environmental Research Letters. Более 70 метеорологов, химиков и экологов не смогли найти ни одного доказательства существования секретной программы распыления.