Российские и украинские войска прекратят огонь

Российские и украинские силы в субботу, 11 апреля прекратят огонь в зоне специальной военной операции в соответствии с объявленным ранее пасхальным перемирием.

Российский лидер Владимир Путин ранее объявил перемирии в связи с приближающимся православным праздником Пасхи, сообщила пресс-служба Кремля.

Президент Украины Владимир Зеленский поддержал эту инициативу. «Мы готовы к зеркальным шагам», — сказал он.

Российской армии приказано остановить боевые действия на всех направлениях с 16.00 11 апреля до исхода дня 12 апреля. Москва надеется, что Киев с ответственностью подойдет к соблюдению режима перемирия, отметили в Кремле.

В прошлом году Россия также объявляла пасхальное перемирие. Украина тогда согласилась поддержать режим прекращения огня.