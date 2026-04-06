Герой России с СВО пропал в Кузбассе

Источник:
Sibnet.ru
347

Герой России, участник СВО Алексей Асылханов ушел из дома в Юрге Кемеровской области и не вернулся, его ищут, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Асылханов ушел из дома 3 апреля, его местонахождение неизвестно. МВД выпустило ориентировку на 23-летнего мужчину.

«На вид 20-25 лет, рост 175 сантиметров, темные волосы, глаза карие. Особые приметы: протез правой ноги. Был одет: кепка черная, куртка черная на молнии с капюшоном, штаны черные, кроссовки черные с белыми полосами. При себе имел черную кожаную сумку и пакет», — говорится в ориентировке.

Пропавший Алексей Асылханов
Фото: © ГУ МВД России по Кемеровской области

Пропавший — участник СВО и Герой России. По данным сайта «Эпоха героев», Асылханов — разведчик-оператор разведывательной роты, был мобилизован в 2022 году для участия в специальной военной операции на Украине. Был дважды ранен. Звание Героя РФ присвоено за «мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга».

