Врач посоветовал идеальный завтрак для здоровья сердца

Яйца, ягоды, овощи, орехи, молочные продукты и кофе без сахара могут составить сбалансированный завтрак для поддержания здоровья сердечно-сосудистой, рассказал испанский кардиолог Аурелио Рохас

Яйца содержат большое количество белка, который способствует длительному чувству сытости и помогает регулировать аппетит в течение дня. Поэтому они являются важным компонентом завтрака, сказал Рохас в интервью изданию ABC.

Завтрак также должен включать ненасыщенные жирные кислоты, которые поддерживают работу мозга и нормализуют обмен веществ. Источники таких жиров — орехи и авокадо.

Цельнозерновой хлеб также является полезным элементом утреннего рациона: он обеспечивает организм сложными углеводами, помогает поддерживать стабильный уровень глюкозы в крови и обеспечивает длительное чувство насыщения.

Еще одной важной частью завтрака, по словам специалиста, должны стать фрукты и ягоды. Они богаты клетчаткой, антиоксидантами, витаминами, которые участвуют в защите клеток от окислительного стресса.

Дополнить такой завтрак можно кисломолочными продуктами. Прекрасно подойдет кефир, который способствует поддержанию здорового состава кишечной микрофлоры. Полезен будет и кофе, обладающий противовоспалительными свойствами. Но его лучше пить без сахара и подсластителей, отметил Рохас.