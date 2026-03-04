Трамп в шутку ударил канцлера Германии

Президент Соедиенных Штатов Дональд Трамп шутливо ударил канцлера ФРГ Фридриха Мерца в ходе встречи в Белом доме. Мерц, в свою очередь, попросил Трампа надавить на Россию.

«Как мы будем поступать с Германией? Думаю, нам следует ударить их очень-очень сильно», — приводит РИА Новости слова Трампа, сказанные им на встрече с Мерцем.

В подтверждение своей решимости президент США шлепнул ладонью по колену Мерца, который сидел, положив ногу на ногу. Канцлер ФРГ рассмеялся в ответ.

Позднее Мерц сказал журналистам, что в разговоре с президентом США он призвал усилить давление на Россию, а также указал, что Украина не может отказаться от территорий.