НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Трамп в шутку ударил канцлера Германии

Источник:
РИА Новости
561 3
Канцлер Германии ФРГ Фридрих Мерц и президент США Дональд Трамп
Канцлер Германии ФРГ Фридрих Мерц и президент США Дональд Трамп
Фото: The White House

Президент Соедиенных Штатов Дональд Трамп шутливо ударил канцлера ФРГ Фридриха Мерца в ходе встречи в Белом доме. Мерц, в свою очередь, попросил Трампа надавить на Россию.

«Как мы будем поступать с Германией? Думаю, нам следует ударить их очень-очень сильно», — приводит РИА Новости слова Трампа, сказанные им на встрече с Мерцем.

В подтверждение своей решимости президент США шлепнул ладонью по колену Мерца, который сидел, положив ногу на ногу. Канцлер ФРГ рассмеялся в ответ.

Евросоюз разработал тайный план противодействия Трампу

Позднее Мерц сказал журналистам, что в разговоре с президентом США он призвал усилить давление на Россию, а также указал, что Украина не может отказаться от территорий.

Еще по теме
Министр обороны Израиля пообещал убивать каждого нового главу Ирана
МАГАТЭ не нашло у Ирана ядерного оружия
США начали военную операцию в Эквадоре
Иран установил полный контроль над Ормузским проливом
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Шесть лососевых: как выбрать красную икру
Почему люди перестали использовать дирижабли
Лучшие научные снимки 2025 года. ФОТО
Почему в космос отправляли только собак-девочек
Самое популярное
WhatsApp предложил россиянам авторизацию через ключ доступа
НАТО задумалось о полной морской блокаде России
Иранская ракета упала на отель в Дубае с российскими туристами
Глава офиса Зеленского предложил раздел России
Обсуждение (3)
Картина дня
Украина атаковала российский газовоз в Средиземном море
Министр обороны Израиля пообещал убивать каждого нового главу Ирана
Трамп в шутку ударил канцлера Германии
Казначейство РФ заявило о готовности к работе с цифровыми рублями
О самом главном
Магия белой дымки: как использовать главный цвет года
Откуда берутся лентяи и кто такие трудоголики
Если мало платят: подработка вместо увольнения
Стоит ли возвращаться к бывшим
Шурин, деверь и золовка: как называют родню мужа и жены
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
Все статьи
Мультимедиа
Какая радуга бывает. ФОТО
Великий пост в 2026 году: меню на каждый день
Гид по кофе: девять популярных напитков
Как выглядит затонувший «Титаник». ФОТО
Самое обсуждаемое
46
США начали масштабную операцию против Ирана
45
Глава офиса Зеленского предложил раздел России
31
Иран отказался возобновлять переговоры с США
28
Роскомнадзор потребовал от Telegram удалить 35 тыс. материалов
27
Президент ОАЭ позвонил Путину