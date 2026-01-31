Евросоюз разработал тайный план противодействия Трампу

Лидеры европейских стран на ужине в Брюсселе составили тайный план противодействия угрозам американского президента Дональда Трампа.

«План европейских лидеров состоит в том, чтобы сохранять спокойствие во время будущих провокаций Трампа, угрожать ответными пошлинами», — пишет The New York Times со ссылкой на источники.

Также европейские лидеры планируют сделать Европу менее зависимой в военном и экономическом отношении от США, работая над диверсификацией торговых отношений, улучшением своих Вооруженных сил и снижением зависимости от американских технологий.

При этом все лидеры предлагали собственные варианты действий. Например, канцлер Германии Фридрих Мерц отмечал, что нужно сократить регулирование бизнеса по всей Европе, чтобы стимулировать экономический рост и снизить экономическую зависимость от США.

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Евросоюз должен продемонстрировать готовность дать отпор его угрозам, чтобы добиться уважения Трампа. Премьер Италии Джорджа Мелони призвала продолжить диалог с американским лидером.