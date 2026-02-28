НАВЕРХ
Раскрыто название операции США против Ирана

Sibnet.ru
Армия США
Фото: © U.S. Navy

Соединенные Штаты назвали операцию против Ирана «Эпическая ярость», сообщила пресс-служба Пентагона на своей странице в соцсети Х.

Свой пост американское ведомство сопроводило значком американского флага. Ранее президент США Дональд Трамп опубликовал видеообращение, в котором объявил о начале масштабной военной операции против Ирана.

По его словам, цель Вашингтона — «защита американского народа», так как деятельность иранского правительства напрямую угрожает Соединенным Штатам. Трамп также призвал иранский народ свергнуть режим при поддержке американцев.

Вместе с американцами удары по Ирану наносит Израиль. Министерство обороны Израиля назвало это «превентивной атакой». Израильское командование назвало свою операцию «Львиный рык». Первоначально она носила название «Щит Иуды».

Иран уже ответил на атаку, запустив несколько десятков баллистических ракет по объектам в Израиле, а также базам США на Ближнем Востоке.

