НАВЕРХ
#Наука #Космос #Техника #Погода #Здоровье #Еда #Психо #Интересно #Мистика

Первый робот хирург появился в России

Источник:
ТАСС
257 2
Хирург
Фото: © Freepik.com

Отечественный аналог хирургического робота «да Винчи» появился в России, и он уже может поставляться в медицинские учреждения для повышения скорости лечения пациентов, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

«В Российской Федерации зарегистрирована новая роботизированная установка для хирургии отечественного производства. Она уже сегодня может поставляться в медицинские организации как в федеральные, так и региональные. Это новый формат хирургической помощи», — сказал Мурашко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕПочему врачи носят белые халаты

По его словам, в первую очередь робот будет поставляться в медучреждения, где необходимо развитие высокотехнологичной медпомощи. Благодаря первому отечественному роботу-хирургу увеличится скорость лечения и темпы выздоровления пациентов, подчеркнул министр.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе выступления в Госдуме отметил, что в качестве одной из важнейших задач, поставленных президентом России перед правительством, стоит появления в стране инноваций и их активное применения на практике.

Еще по теме
Россиян предупредили о слежке через умные пылесосы
Что такое короткое замыкание
Почему люди перестали использовать дирижабли
Как Бетховен повлиял на размер компакт-дисков
смотреть все
Наука #Техника #Здоровье
Читайте также
Шесть лососевых: как выбрать красную икру
Почему люди перестали использовать дирижабли
Лучшие научные снимки 2025 года. ФОТО
Почему в космос отправляли только собак-девочек
Самое популярное
Пять причин: почему СВО длится так долго
Жук раскрыл личность в шоу «Маска»
МТС оформит россиянам зарубежные карты Visa
Зеленский «гарантировал» возврат территорий Украины
Обсуждение (2)
Мультимедиа
Какая радуга бывает. ФОТО
Великий пост в 2026 году: меню на каждый день
Гид по кофе: девять популярных напитков
Как выглядит затонувший «Титаник». ФОТО
Самое обсуждаемое
21
Пять причин: почему СВО длится так долго
19
ФСБ назвала Telegram угрозой для военных
19
Треть россиян стыдятся соотечественников за рубежом
16
Франция и Британия собрались вооружить Украину ядерным оружием
13
Путин назвал главное условие развития цивилизации