Первый робот хирург появился в России

Отечественный аналог хирургического робота «да Винчи» появился в России, и он уже может поставляться в медицинские учреждения для повышения скорости лечения пациентов, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

«В Российской Федерации зарегистрирована новая роботизированная установка для хирургии отечественного производства. Она уже сегодня может поставляться в медицинские организации как в федеральные, так и региональные. Это новый формат хирургической помощи», — сказал Мурашко.

По его словам, в первую очередь робот будет поставляться в медучреждения, где необходимо развитие высокотехнологичной медпомощи. Благодаря первому отечественному роботу-хирургу увеличится скорость лечения и темпы выздоровления пациентов, подчеркнул министр.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе выступления в Госдуме отметил, что в качестве одной из важнейших задач, поставленных президентом России перед правительством, стоит появления в стране инноваций и их активное применения на практике.