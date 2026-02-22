Почему врачи носят белые халаты

Врачи по всему миру носят белые халаты потому, что этот цвет ассоциируется с чистотой, добром и аккуратностью, а еще говорит о проффессионализме медика, рассказал кандидат медицинских наук, доцент кафедры детских болезней Сеченовского университета Павел Бережанский.

Впервые белые халаты врачи стали надевать в 1875 годах. В России их первыми в 1880-х стали носить хирурги Санкт-Петербургского госпиталя им. Бурденко.

«Раньше белый халат позволял оценивать мастерство хирурга. Чем белее был его халат после операции, тем более опытным доктором он считался. А так как именно на белом цвете лучше всего были видны следы крови, такое решение стало распространенным, хотя и не очень практичным, ведь халат приходилось часто стирать», — приводит портал «Наука.рф» слова Бережанского.

Белый халат позволяет также выделять врачей среди потока людей в больницах. Пациенту он дает понять, что с ним работает не простой человек, а медицинский работник, наделенный особым статусом.

Интересно, что само слово «халат» — арабское. Оно означает «почетное платье».

По мнению историка медицины Марка Хохберга, белый цвет, помимо чисто практических целей, носит также и символический смысл: он символизирует добро.

«Восточная легенда гласит, что современная униформа врача заимствована у Атхарванов – древнеиндийских жрецов-целителей, которые во время лечения больных или совершения обрядов облачались в белое как символ чистоты», — также отметил Бережанский.