Туристы случайно сфотографировали «женщину-призрака»

Источник:
EtToday
Супруги случайно сфотографировали «женщину-призрака» в храме на Тайване, после чего опубликовали снимок в соцсетях.

Пара посетила популярную туристическую локацию, чтобы сделать фотографии. Во время съемки они заметили рядом пожилую женщину, однако в какой-то момент незнакомка неожиданно исчезла, пишет EtToday.

Просматривая снимки после возвращения в гостиницу, супруги обратили внимание на размытый силуэт, появившийся позади женщины на фотографии, хотя изначально место было совершенно пустым.

Комментаторы в соцсетях отметили, что появление «призрака» на фотографии может объясняться оптическими эффектами, особенностями экспозиции или присутствием случайного прохожего, не замеченного во время съемки.

