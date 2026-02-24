НАВЕРХ
Зеленский подтвердил готовность к встрече с Путиным

Источник:
Tagesschau
Президент Украины Владимир Зеленский
Украинский лидер Владимир Зеленский подтвердил готовность встретиться с президентом России Владимиром Путиным для завершения конфликта.

«У меня есть простое сообщение для Путина: я готов к встрече. Мы должны закончить войну», — обратился Зеленский к российскому президенту в интервью немецкому изданию Tagesschau.

Зеленский ранее неоднократно предлагал Путину организовать личную встречу для урегулирования ситуации на Украине. Он считает, что это лучший способ добиться прорыва в территориальном вопросе.

Он поручил своей команде организовать встречу на уровне лидеров в Женеве, однако официальный Кремль подчеркнул, что если Зеленский хочет лично встретиться с президентом РФ, то для этого ему придется приехать в Москву.

