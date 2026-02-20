НАВЕРХ
Почему российская валюта называется рублем

Первое упоминание рубля встречается в новгородских грамотах XIII века. При этом первая рублевая монета была отчеканена намного позднее — только в XVIII веке, при Петре I. Почему главная денежная единица России получила такое название?

Самая распространенная версия связывает возникновение понятия «рубль» со словом «рубить». Дело в том, что на Руси основной денежной единицей в древности была гривна — брусок из серебра или золота.

Наибольшее значение в денежном обращении имела новгородская гривна — длинная серебряная палочка массой около 204 граммов. С середины XII века она распространилась по всей территории древнерусских княжеств.

Новгородская гривна
Новгородская гривна
Фото: APEC / CC BY-SA 3.0

Для расчетов серебряная гривна рубилась пополам или на четвертинки — именно эти кусочки получили название «рубль». Таким образом, фактически рубль в древности означал «обрубок гривны».

Известно, что рубль мог быть разной длины (половина или четверть гривны). Отсюда появилось выражение «длинный рубль», которое сохранилось в современном языке (например, в поговорке «погнался за длинным рублем»).

Есть и другая версия происхождения названия «рубль» — при отливки гривны серебро заливалось в форму в два приема, из-за чего на ребре серебряных палочек был заметен рубец. Этимология в этом случае такая: рубль — это гривна, разрубленная по рубцу.


