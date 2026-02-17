НАВЕРХ
Утвержден новый ГОСТ по отделке в новостройках

Источник:
Sibnet.ru
Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Росстандарт утвердил новый ГОСТ по отделке в новостройках, документ вступит в силу с 1 марта 2026 года, сообщила пресс-служба Минстроя.

Стандарт вводит единые критерии оценки качества отделки в новостройках. ГОСТ охватывает основные виды внутренней отделки: штукатурные, облицовочные, малярные и обойные работы, устройство потолков и полов. Им также закрепляются методы и средства контроля.

Так, ГОСТ получил систему классов отделки — с первого по восьмой. Для каждого из них установлены предельные допустимые отклонения по плоскости, прямолинейности, вертикальности и горизонтальности, а также критерии визуальной оценки.

Выбранный класс будет фиксироваться в договоре между заказчиком и подрядчиком и снизит риск разногласий при приемке квартир в новостройках, отметило ведомство. Для жилых зданий диапазон классов отделки установлен с первого по шестой.

