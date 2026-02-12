НАВЕРХ
Путин поручил закрепить в законе понятие «стажер»

Источник:
Sibnet.ru
Идеальный работник
Фото: © Sibnet.ru

Президент Владимир Путин поручил закрепить в законодательстве понятия «стажер» и «трудоустройство на стажировку». Это следует из перечня поручений главы государства по итогам заседания Госсовета по вопросам подготовки кадров, опубликованного на сайте Кремля.

Путин поручил закрепить определение стажировок как вида трудовых отношений, носящих срочный характер, для приобретения первичного опыта профессиональной деятельности, практических навыков и адаптации к трудовой деятельности.

Сейчас в Трудовом кодексе отсутствуют закрепленные определения стажировки и практики — законопроект об этом был внесен в Госдуму еще в апреле 2023 года, но в итоге инициатива так и не прошла даже первое чтение и была отклонена в январе 2024-го.

В действующем законодательстве стажировка преимущественно регулируется в контексте охраны труда для работников, выполняющих работы повышенной опасности, либо упоминается в связи с возможностью заключения срочного трудового договора.

Экономика #Рынок труда
